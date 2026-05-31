Зеленский прокомментировал новый удар по НПЗ в российском Саратове
31.05.2026, 17:30

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поражение Силами обороны нефтеперерабатывающего завода в российском Саратове в ночь на 31 мая. «Это важный результат», — заявил Зеленский.

Об этом говорится в публикации президента Украины в Telegram в воскресенье, 31 мая.

«Наши воины применили дальнобойные санкции Украины против нефтеперерабатывающего завода в российском Саратове — это около 700 километров от линии фронта», — отметил Владимир Зеленский. И добавил, что поражения были и на других объектах государства-агрессора — в частности, в Ростовской, Кировской областях и на военном пункте базирования на Каспийском море.

«За эту неделю также были достигнуты цели в Ярославском, Рязанском, Воронежском, Волгоградском, Ростовском, Новгородском, Нижегородском, Краснодарском регионах на расстояниях от 300 до 1200 километров от нашей государственной границы», — напомнил Зеленский.

