Украинский миллиардер Ахметов рассказал об отношениях с Зеленским

Украинский миллиардер Ахметов рассказал об отношениях с Зеленским7
- 31.05.2026, 16:50
В прошлом между ними возникали разногласия.
Украинский миллиардер и президент футбольного клуба «Шахтёр» Ринат Ахметов в интервью The Guardian рассказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским и дал оценку его действиям во время войны.
Отвечая на вопрос журналиста о взаимоотношениях с главой государства, Ахметов напомнил, что в прошлом между ними возникали разногласия, связанные с политикой в отношении олигархов. Однако, по его словам, с начала полномасштабного вторжения России никаких конфликтов между ними не было.
Бизнесмен сообщил, что в последний раз встречался с Зеленским 23 февраля 2022 года — за день до начала войны. Несмотря на отсутствие личных встреч с тех пор, Ахметов подчеркнул, что постоянно находится в Украине и президент знает о его деятельности по поддержке страны.
По мнению Ахметова, Украина смогла выстоять благодаря мужеству граждан, Вооружённых сил, международной поддержке, а также стойкости самого президента. Он отметил, что Зеленский не покинул страну в критический момент, остался вместе с украинцами и проявил себя как человек сильного характера.
«Он делает всё возможное для защиты суверенитета, независимости и свободы Украины», — заявил Ахметов. Возможность давать интервью иностранным журналистам в Киеве бизнесмен также назвал одной из заслуг действующего президента.