Украинский миллиардер Ахметов рассказал об отношениях с Зеленским 7 31.05.2026, 16:50

3,502

Ринат Ахметов

Фото: FC Shakhtar Donetsk

В прошлом между ними возникали разногласия.

Украинский миллиардер и президент футбольного клуба «Шахтёр» Ринат Ахметов в интервью The Guardian рассказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским и дал оценку его действиям во время войны.

Отвечая на вопрос журналиста о взаимоотношениях с главой государства, Ахметов напомнил, что в прошлом между ними возникали разногласия, связанные с политикой в отношении олигархов. Однако, по его словам, с начала полномасштабного вторжения России никаких конфликтов между ними не было.

Бизнесмен сообщил, что в последний раз встречался с Зеленским 23 февраля 2022 года — за день до начала войны. Несмотря на отсутствие личных встреч с тех пор, Ахметов подчеркнул, что постоянно находится в Украине и президент знает о его деятельности по поддержке страны.

По мнению Ахметова, Украина смогла выстоять благодаря мужеству граждан, Вооружённых сил, международной поддержке, а также стойкости самого президента. Он отметил, что Зеленский не покинул страну в критический момент, остался вместе с украинцами и проявил себя как человек сильного характера.

«Он делает всё возможное для защиты суверенитета, независимости и свободы Украины», — заявил Ахметов. Возможность давать интервью иностранным журналистам в Киеве бизнесмен также назвал одной из заслуг действующего президента.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com