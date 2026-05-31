«Украина, Польша и Литва должны организовать освобождение Беларуси» 1 31.05.2026, 16:28

Роман Бессмертный

Лукашенко лучше не дразнить Киев.

Почему сейчас так много говорят об угрозе со стороны режима Лукашенко? Насколько она реальна?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политиком и дипломатом, бывшим послом Украины в Беларуси Романом Бессмертным:

— «Мадяр» заявил, что 500 целей на территории Беларуси уже выбраны. Что это могут быть за цели и в каком случае Украина может начать наносить по ним удары?

— Международное право очень четко определяет, что является законной военной целью. Поэтому здесь не может быть никаких двойственных толкований. Законная военная цель — это то, что предназначено для ведения войны и нанесения поражения противнику. Поэтому здесь все понятно: что это за цели, какие это цели и почему они избраны.

Что касается этих разговоров, понимаете, здесь накручивание и раскручивание этого диалога. Для людей, которые эту терминологию раньше не использовали, это выглядит очень страшно. На самом деле здесь на одни слова отвечают другими словами. А стоит ли за этим конкретное действие? То, что говорят с украинской стороны, понятно, потому что Украина имеет возможность наносить такие удары, и это продемонстрировано не единожды.

В такой ситуации Лукашенко лучше помалкивать. Мародерствуешь с Путиным вместе — молчи, сиди, не дразни. Но он не умолкает, и это влечет за собой такие словесные диалоги, словесные баталии, не более и не менее.

Что может быть в списке законных военных целей? То, что даже в нынешней ситуации принимает участие в нанесении ударов по территории Украины. Те же самые антенны, которые стоят, части, которые их обслуживают, ресурс, который идет на все это. Все эти вещи уже давным-давно зафиксированы: люди, комбатанты, которые обслуживают все это. Поэтому здесь абсолютно четко все понятно.

— В 2022 году вы говорили, что Беларусь и Крым — это болевые точки Кремля, которые могут парализовать режим Путина. Насколько сейчас актуальна эта оценка? Должна ли Украина активнее помогать освобождению Беларуси как части общей победы над Россией?

— Украина не только должна помогать. Украина, Польша и Литва должны организовать освобождение Беларуси для белорусов. Я придерживался этой точки зрения и сейчас придерживаюсь.

Я тогда говорил о необходимости контакта и диалога с белорусской оппозицией. С моей точки зрения, уже тогда надо было помочь оппозиции сформировать правительство в изгнании, обеспечить его работу, начать формировать армию современной Беларуси, готовить ее к освобождению Беларуси от Кремля и Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com