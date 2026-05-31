31 мая 2026, воскресенье, 16:47
Витебщина теряет детей

Шокирующие цифры.

Витебская статистика к Международному дню защиты детей показала, как за два года изменилась детская инфраструктура региона. На 1 января 2024 года в области было 496 дошкольных учреждений, а на 1 января 2026-го осталось 467. Минус 29 детских садов, пишет «Витебск, я гуляю».

Очевидно это связано с крупным сокращением числа детей в регионе: было 193 087, стало 182 730. То есть за два года Витебская область потеряла 10 357 детей — фактически население небольшого райцентра (а если брать Россонский район, к примеру, то и всего района).

Уменьшилось и число учреждений общего среднего образования: 339 школ против 328 два года спустя. Детских школ искусств стало 53 вместо 57, клубных формирований — 1191 вместо 1311.

Даже педиатров стало меньше: 394 против 437. При этом относительный показатель численности педиатров тоже снижается: в пересчёте на 10 тысяч детей — 22 педиатра против 22,6 в 2024 году.

Был месяц май
Как победить Путина
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Ложный «моральный эквивалент»
