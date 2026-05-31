Кремль сам подогревает слухи о двойниках Путина? 2 Игорь Эйдман

31.05.2026, 16:31

Неожиданная версия.

Многие удивляются, почему Патрушев-младший назвал Путина «Пал Лаич». Если это был настоящий Путин, то как холуй мог оскорбительно переврать имя хозяина? А если это был двойник, зачем было его палить? Случайно проговориться чекистский выкормыш тоже вряд ли мог. Да и не показали бы это тогда по российскому телевидению.

Патрушев мог так публично оконфузиться только по указанию самого диктатора. Путин — патологический трус. Он и его спецслужбы (в том числе агент Соловей) нарочно разгоняют историю с двойниками-тройниками. Если вместо Путина двойник, нет смысла его убивать, готовить на него покушение.

Так Путин прикидывается тушкой, чтобы обеспечить себе

Игорь Эйдман, Telegram

