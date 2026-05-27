27 мая 2026, среда, 15:48
Стало известно, что Лукашенко говорил Макрону

4
  • 27.05.2026, 14:24
  • 7,282
Эммануэль Макрон
Фото: Getty Images

Макрон сказал диктатору, что Москва зашла в стратегический тупик.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Лукашенко. Инициатива была согласована с Киевом, который опасается дальнейшего вовлечения Беларуси в войну России против Украины, пишет Frankfurter Allgemeine (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на то что Франция не признает легитимность Лукашенко, Париж решил возобновить контакт после длительного перерыва. Макрон предупредил, что Беларусь не должна быть втянута в российский конфликт, и заявил, что Москва зашла в стратегический тупик.

По данным французской стороны, Лукашенко в разговоре подтвердил, что не хочет прямого участия Беларуси в войне и выразил готовность к возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Минск также заявил о желании обсуждать отношения с ЕС и Францией.

Согласно информации французских СМИ, которые ссылаются на источник, близкий к французскому лидеру, Эммануэль Макрон «подчеркнул риски для Беларуси, если она позволит втянуть себя в российскую агрессивную войну против Украины».

