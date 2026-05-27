Стало известно, что Лукашенко говорил Макрону 4 27.05.2026, 14:24

7,282

Эммануэль Макрон

Фото: Getty Images

Макрон сказал диктатору, что Москва зашла в стратегический тупик.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Лукашенко. Инициатива была согласована с Киевом, который опасается дальнейшего вовлечения Беларуси в войну России против Украины, пишет Frankfurter Allgemeine (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на то что Франция не признает легитимность Лукашенко, Париж решил возобновить контакт после длительного перерыва. Макрон предупредил, что Беларусь не должна быть втянута в российский конфликт, и заявил, что Москва зашла в стратегический тупик.

По данным французской стороны, Лукашенко в разговоре подтвердил, что не хочет прямого участия Беларуси в войне и выразил готовность к возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Минск также заявил о желании обсуждать отношения с ЕС и Францией.

Согласно информации французских СМИ, которые ссылаются на источник, близкий к французскому лидеру, Эммануэль Макрон «подчеркнул риски для Беларуси, если она позволит втянуть себя в российскую агрессивную войну против Украины».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com