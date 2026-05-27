Как сделать собаку счастливой

фото: bestpet.com.ua

Ветеринары раскрыли главные ошибки владельцев собак.

Ветеринары и кинологи рассказали, что на самом деле делает собак счастливыми, и предупредили владельцев о самых распространенных ошибках в уходе за питомцами, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

По словам экспертов, главный признак благополучия собаки — крепкая связь с хозяином и стабильное поведение. Если питомец внезапно становится менее активным, хуже ест или избегает привычных действий, это может говорить о проблемах со здоровьем.

Особое внимание специалисты советуют уделять социализации щенков. До четырех месяцев собаки легче воспринимают новые ситуации и людей. Недостаток общения в этом возрасте может привести к тревожности и агрессии во взрослом состоянии.

Кинологи также рекомендуют не перегружать нервных собак шумом и стрессом. Помочь могут спокойный голос, лакомства, игрушки и возможность уединиться.

Ветеринары напомнили, что регулярные осмотры помогают выявлять болезни на ранних стадиях, а страховка животных позволяет оплачивать дорогостоящее лечение. При этом специалисты подчеркнули, что высокая цена услуг связана с развитием современной ветеринарии и сложностью операций.

Эксперты также развеяли споры вокруг питания. По их словам, собака может быть здоровой как на сухом корме, так и на натуральной пище — главное, чтобы рацион был качественным и сбалансированным.

Отдельно владельцам посоветовали регулярно вычесывать питомцев, следить за зубами и осторожно выбирать игрушки с учетом породы и характера собаки.

