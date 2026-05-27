27 мая 2026, среда, 15:48
В Венгрии отменили решение Орбана о выходе страны из МУС

4
  27.05.2026, 14:34
  • 1,032
Фото: charter97.org

Выход должен был состояться 2 июня.

Парламент Венгрии одобрил закон, который отменяет выход страны из Международного уголовного суда (МУС). Решение было инициировано в 2025 году бывшим правительством Виктора Орбана.

Об этом сообщает Telex.

За отмену решения Орбана проголосовали 133 депутата от партии «Тиса», 37 депутатов от «Фидес-KDNP» проголосовали против, а 5 депутатов от «Ми Хазанк» воздержались.

Решение вступит в силу на следующий день после опубликования закона.

Правительство уже выразило свое намерение в резолюции на прошлой неделе остановить процесс выхода, начатый на основании решения предыдущего правительства Орбана.

Новый премьер Петер Мадьяр от имени правительства подал законопроект в парламент во вторник, 26 мая.

Он обосновал предложение тем, что «для сохранения международного мира и безопасности и защиты прав человека абсолютно необходимо привлечь виновных в тяжелейших международных преступлениях к ответственности в международном судебном форуме».

По мнению Мадьяра, для этого необходимо сохранить участие Венгрии в Уставе Международного уголовного суда.

