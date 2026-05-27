В Венгрии отменили решение Орбана о выходе страны из МУС 4 27.05.2026, 14:34

1,032

Фото: charter97.org

Выход должен был состояться 2 июня.

Парламент Венгрии одобрил закон, который отменяет выход страны из Международного уголовного суда (МУС). Решение было инициировано в 2025 году бывшим правительством Виктора Орбана.

Об этом сообщает Telex.

За отмену решения Орбана проголосовали 133 депутата от партии «Тиса», 37 депутатов от «Фидес-KDNP» проголосовали против, а 5 депутатов от «Ми Хазанк» воздержались.

Решение вступит в силу на следующий день после опубликования закона.

Правительство уже выразило свое намерение в резолюции на прошлой неделе остановить процесс выхода, начатый на основании решения предыдущего правительства Орбана.

Новый премьер Петер Мадьяр от имени правительства подал законопроект в парламент во вторник, 26 мая.

Он обосновал предложение тем, что «для сохранения международного мира и безопасности и защиты прав человека абсолютно необходимо привлечь виновных в тяжелейших международных преступлениях к ответственности в международном судебном форуме».

По мнению Мадьяра, для этого необходимо сохранить участие Венгрии в Уставе Международного уголовного суда.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com