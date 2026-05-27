27 мая 2026, среда, 15:48
FT: Ни Путин, ни Трамп не имеют козырей и просчитались
Фото: Reuters

Часть «карт» перешла к президенту Украины.

Когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, Дональд Трамп назвал это «гениальным» решением. Однако агрессия РФ стала одной из самых дорогостоящих ошибок современности - пока Дональд Трамп не начал операцию «Эпическая ярость» в Иране.

Об этом пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс в материале «У Путина и Трампа нет карт».

Подробности

И Путин, и Трамп считали, что их соперники слабы, и рассчитывали на быструю победу. Каждый из них обременяет свои страны расходами, последствия которых останутся еще надолго после их ухода от власти. В то же время Китай больше всех выигрывает от этого.

«Разрыв между целью и результатом такой же большой для Трампа в Персидском заливе, как и для Путина на Донбассе», - говорится в материале.

Обозреватель считает, что Путин и Трамп сами создали себе ловушки.

«В случае Путина провал его «спецоперации» является экзистенциальным. Он менее склонен признавать реальность, потому что это будет стоить ему поста, а возможно, и жизни. У Трампа проблема больше связана с гордостью и политикой: никакие заявления или искусственно созданный информационный шум не скроют того, что ему приходится договариваться с режимом, который он ранее обещал полностью уничтожить. И этим он лишь укрепляет его позиции», - отметил он.

У Украины есть козыри

Люс считает, что часть «карт» перешла к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Украина превратила фронт в могилу для российской армии. Ежемесячно РФ теряет около 35 тысяч военных.

В то же время Украина наносит удары по нефтяным объектам, заводам и инфраструктуре глубоко внутри России - на расстоянии до 1000 км.

Путину даже пришлось просить Трампа повлиять на Зеленского, чтобы украинские дроны не атаковали парад 9 мая на Красной площади.

«Путин пообещал российскому народу, что защитит их жизнь от войны. Но подсчет погибших и экономических затрат касается всех россиян и ставит под угрозу его контроль над властью», - отметил автор.

Украина при этом укрепила свои позиции в отношениях с Трампом. Пентагон быстро расходовал запасы ракет и систем ПВО на Ближнем Востоке, а Украина изменила ход войны, научившись сбивать российские цели дешевыми перехватчиками.

«Трамп ранее говорил Зеленскому, что у Украины «нет козырей», но теперь у Киева есть собственные технологии и военные решения, которые очень интересуют Пентагон. И это дает Украине новые рычаги влияния», - подчеркнул автор.

Геополитический ущерб, который Россия и США нанесли себе сами, схож.

«Неспособность России покорить Украину - это самая дорогая неудачная война в современной истории. Запугивая таких соседей, как Финляндия, Путин собственными усилиями более чем вдвое увеличил протяженность границы НАТО с Россией», - отметил Люс.

Трамп также ошибочно полагал, что Иран обеспечит США удобным новым лидером по образцу Венесуэлы. Это была иллюзия, и он не прислушался к экспертам, пишет автор.

Несмотря на то, что Китай выигрывает от ошибок Путина и Трампа, главными победителями становятся средние государства, которые постепенно усиливают свое влияние (за исключением, например, Израиля), считает он.

«Влияние США на Ближний Восток фактически ослабло. Иран, вероятно, станет региональной силой, с которой другим странам придется считаться. Украина, как минимум, станет ключевым партнером НАТО в мире, который уже не полностью зависит от США. По-разному, но Киев и Тегеран показывают, как меньшие страны могут ослаблять значительно более сильные государства. Тайвань - не единственная страна, которая внимательно изучает эти уроки», - подытожил Люс.

