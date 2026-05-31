«Белорусская армия может направить оружие против диктатора» 31.05.2026, 17:21

Лукашенко забьет последний гвоздь в крышку своего гроба.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина считает, что белорусские военные могут взбунтоваться против Лукашенко, если их отправят в Украину.

Об этом белорусская журналистка заявила в эфире украинского телеканала FREEДOM:

— Безусловно, если белорусских военных отправят в Украину, то я допускаю бунты в армии. И тогда солдаты как раз могут направить оружие совершенно в другую сторону. Это вполне возможно, и Лукашенко это тоже понимает.

Более того, я убеждена, что будут огромные жертвы. Мы знаем, что белорусская армия не имеет боевого опыта. И если военные войдут в Украину, то, безусловно, будет большое количество погибших. И когда, простите, их трупы начнут возвращаться в черных мешках в Беларусь, это очень сильно повлияет на настроения среди людей.

Конечно, сейчас сложно говорить о каких-либо протестах в Беларуси, учитывая, что в стране установлен очень жесткий тоталитарный режим. Но именно война, как показывает исторический опыт, может очень сильно повлиять на общество.

Поэтому для Лукашенко прямое участие в войне против Украины будет иметь страшные последствия, он это понимает. Другое дело, что здесь нужно учитывать: Лукашенко сегодня не является субъектом, диктатор абсолютно зависим от Путина. И понятно, что если Путин, который действительно уже потерял связь с реальностью, все-таки решит активно использовать и белорусскую армию, и белорусскую территорию для повторного наступления на Украину, Лукашенко будет вынужден подчиниться. Ну и забьет последний гвоздь в крышку своего гроба.

