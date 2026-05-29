Лукашенко находится между молотом и наковальней 29.05.2026, 11:16

Белорусская армия может направить оружие против диктатора.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в эфире украинского телеканала FREEДOM прокомментировала угрозы для Украины с территории Беларуси и риски втягивания белорусской армии в войну, а также назвала два крайне важных для Путина военных объекта в нашей стране.

— Как вы оцениваете вероятность участия Беларуси в наземной операции России против Украины?

— Здесь я соглашусь с выводами Института изучения войны — сегодня мы не наблюдаем на территории Беларуси концентрации российских войск, тяжелой техники, формирования каких-либо ударных группировок на границе с Украиной.

Тем не менее угрозы с территории Беларуси в адрес Украины сохраняются. И, конечно же, возможность ракетных ударов, атак дронов из Беларуси на украинские города вполне реальна. Думаю, это возможно, учитывая, что ранее заявляла украинская сторона: с территории Беларуси происходит наведение дронов на Украину, там располагаются ретрансляторы для российских беспилотников.

Угроза вполне реальна. И то, что сегодня в ответ украинские военные говорят о возможных ударах по белорусским военным определены 500 целей, включая предприятия и даже резиденцию Лукашенко, — это очень эффективно.

Нужно продолжать предупреждать Лукашенко: если на Украину с территории Беларуси вновь обрушатся ракетные и дроновые удары, ответ будет очень жестким.

— Наталья, как вы думаете, что у Лукашенко будет сильнее: страх перед Путиным или страх перед украинскими дронами?

Говоря о войне России против Украины, мы часто вспоминаем, что Путин потерял связь с реальностью. Все эти так называемые «цели СВО» уже давно не цели, он постоянно выдумывает какие-то новые поводы. Насколько есть риск, что с Лукашенко может произойти то же самое, и он решит подвергнуть опасности всю страну, пойдя за рукой Кремля? Как вы видите эту картину? Что все-таки ему будет страшнее? Или будет, знаете, как в мультфильмах, где есть злодей, который вроде бы вместе со всеми злодеями, а потом в какой-то момент убегает в другую сторону?

— Лукашенко сейчас, конечно, находится между молотом и наковальней. Ситуация для него крайне сложная. Здесь трудно сказать, чего он боится больше, потому что перед Путиным у него также сильный страх.

Не верю в то, что Лукашенко можно перетянуть, например, на сторону добра, на Запад, как сейчас говорят некоторые эксперты, глядя на его диалог с президентом США Дональдом Трампом. Но я думаю, что когда Украина говорит о возможных ответных ударах по его собственным резиденциям, по нефтеперерабатывающим заводам, по военным объектам, — это действует.

Тут, кстати, очень важно не забывать про российские военные базы, которые находятся на территории Беларуси. Это будет очень хороший аргумент и для Путина, почему все-таки не стоит использовать территорию Беларуси.

В Беларуси находится российская радиолокационная станция под Барановичами, в Ганцевичах, а также узел связи Военно-морского флота России в городе Вилейка. Это серьезные военные объекты, которые крайне важны для России.

Сегодня, когда Роберт Бровди и другие украинские военные говорят о нанесении ударов по территории Беларуси, нужно называть в том числе и эти две российские станции. Я думаю, что это отрезвит и Путина. И, может быть, тогда намерение обстреливать Украину с территории Беларуси как минимум ослабнет.

— Наталья, в России есть социологические исследования о том, как люди относятся к войне. Поддерживают или не поддерживают, в какой мере поддерживают, с какой степенью жестокости или, наоборот, хотят мира, на каких условиях и так далее.Существуют ли такие опросы в Беларуси? Мы вообще можем как-то замерить, что сами белорусы, которые остаются у себя на родине, думают о происходящем? В том числе о последних актах военного устрашения, которые Лукашенко совместно проводит с Путиным.?

— Я могу однозначно сказать, что абсолютное большинство населения против участия белорусской армии в этой войне и против самой агрессии, которую Россия начала против вашей страны. И то, что белорусская армия до сих пор, к счастью, не вступила в эту войну, как раз говорит и о настроениях в обществе. Потому что не только Лукашенко, но и сам Путин понимает: если все-таки военных из Беларуси направить в Украину, вряд ли это станет какой-то серьезной поддержкой для российской армии. Военные будут массово сдаваться в плен и саботировать приказы.

А барометр для меня — это не какие-либо социологические опросы, а в том числе посещаемость сайта «Хартия’97», главным редактором которого я являюсь. Я вижу, какое большое количество белорусов нас читает, несмотря на блокировку. Это порядка полутора-двух миллионов уникальных посетителей в месяц. И мы видим, что действительно эффективно работаем.

Я слышу от многих украинских экспертов, военных, политиков и дипломатов, насколько важна работа «Хартии’97» и других независимых медиа. Именно потому, что мы «распропагандируем» белорусов. Мы противостоим тотальному оболваниванию населения, которое идет из российского телевизора и интернет-ресурсов.

В Беларуси, к счастью, полного контроля над сознанием людей нет благодаря работе независимых журналистов. И здесь очень важна поддержка таких проектов, как «Хартия’97» и других независимых медиа. Ведь мы действительно помогаем вам сегодня в этой войне.

— Политолог Максим Несвитайлов сказал, что нападение Беларуси или России через Беларусь, если бы оно произошло, стало бы полным суицидом для Лукашенко. Если Лукашенко все-таки решится, как этот суицид будет выглядеть на практике?

Насколько сейчас возможно недовольство среди белорусских военных? Может ли быть какой-то военный переворот внутри самой Беларуси? Ведь необязательно просто сдаваться в плен Украине. Можно направить свою силу против диктатора, который заставляет это делать. Как вы оцениваете вероятность такой ситуации?

— Безусловно, если белорусских военных отправят в Украину, то я допускаю бунты в армии. И тогда солдаты как раз могут направить оружие совершенно в другую сторону. Это вполне возможно, и Лукашенко это тоже понимает.

Более того, я убеждена, что будут огромные жертвы. Мы знаем, что белорусская армия не имеет боевого опыта. И если военные войдут в Украину, то, безусловно, будет большое количество погибших. И когда, простите, их трупы начнут возвращаться в черных мешках в Беларусь, это очень сильно повлияет на настроения среди людей.

Конечно, сейчас сложно говорить о каких-либо протестах в Беларуси, учитывая, что в стране установлен очень жесткий тоталитарный режим. Но именно война, как показывает исторический опыт, может очень сильно повлиять на общество.

Поэтому для Лукашенко прямое участие в войне против Украины будет иметь страшные последствия, он это понимает. Другое дело, что здесь нужно учитывать: Лукашенко сегодня не является субъектом, диктатор абсолютно зависим от Путина. И понятно, что если Путин, который действительно уже потерял связь с реальностью, все-таки решит активно использовать и белорусскую армию, и белорусскую территорию для повторного наступления на Украину, Лукашенко будет вынужден подчиниться. Ну и забьет последний гвоздь в крышку своего гроба.

— Наталья, буквально на днях в Киеве с визитом была Светлана Тихановская. Встречи прошли на высшем уровне, ее принял президент Владимир Зеленский. Это первый и важный визит. Много говорилось о том, что после завершения ужаса этой войны и после изменений в Беларуси отношения между Украиной и Беларусью будут очень позитивными и дружескими.

Как вы на это смотрите? Действительно ли этим отношениям мешает конкретно Лукашенко, его режим и, понятно, путинская война?

— Во-первых, я очень рада, что за 32 года существования диктатуры Лукашенко украинский президент встретился с представителями белорусской оппозиции. Потому что ни Леонид Кравчук, ни Леонид Кучма, ни Виктор Ющенко, ни, конечно, Виктор Янукович, ни Петр Порошенко с представителями белорусской оппозиции не встречались.

Хотя это достаточно странно, потому что демократические западные государства всегда, даже если имели отношения с властью, встречались и с белорусской оппозицией.

Это безусловный плюс. Но что касается персональной встречи со Светланой Тихановской, считаю, что она серьезно запоздала. Тихановская не является лидером всей оппозиции. Этот визит имел смысл в 2020–2021 годах.

К 2026 году этот политик растерял поддержку со стороны белорусов. Поэтому с практической точки зрения я смысла в этих встречах с ней не вижу. Но символическое значение, да, оно присутствует.

