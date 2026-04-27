закрыть
27 апреля 2026, понедельник, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: НАТО намерено отказаться от ежегодных саммитов

1
  • 27.04.2026, 20:15
Reuters: НАТО намерено отказаться от ежегодных саммитов

Из-за Трампа.

НАТО на фоне роста напряженности между США и странами Европы может отказаться от проведения ежегодных саммитов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на шесть источников.

«Североатлантический альянс рассматривает возможность отказа от ежегодных саммитов. Такой шаг мог бы помочь избежать потенциально напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом в последний год его пребывания у власти», — говорится в публикации.

Как уточняет агентство, администрация главы Белого дома неоднократно резко критиковала многих членов оборонного альянса, в последнее время упрекая некоторых в недостаточном содействии военным операциям США против Ирана.

22 апреля издание Politico написало, что в Вашингтоне распределили союзников по НАТО на «образцовых» и «плохих».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев