Белорусский нападающий Виталий Пинчук будет играть в НХЛ 27.04.2026, 20:57

Он подписал однолетний контракт с «Нэшвиллом».

«Нэшвилл Предаторз» официально объявил о заключении однолетнего контракта новичка с белорусским нападающим Виталием Пинчуком. Ранее хоккеист заявил, что покидает минское «Динамо», и попрощался с болельщиками.

Пинчук выступал за белорусский клуб на протяжении шести сезонов — с 2020 по 2026 год. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ он провел за минчан 252 матча, в которых забросил 73 шайбы и отдал 72 голевые передачи, набрав 145 очков при показателе полезности «+29». В плей-офф на его счету 28 игр, девять голов и 13 передач — всего 22 очка при показателе полезности «-1».

24-летний форвард не был выбран на драфте НХЛ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com