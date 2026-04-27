Tesla приступила к серийному выпуску Cybercab без руля и педалей 27.04.2026, 22:18

Видео.

Компания Tesla официально начала серийное производство беспилотных такси Cybercab, пишет abw.by.

Запуск работы конвейера, где собирают эту модель, подтвердил Илон Маск.

В соцсети X руководитель компании разместил видео с Cybercab.

Cybercab has started production pic.twitter.com/MAeswanf96 — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2026

«Cybercab начала производство», – лаконично написал бизнесмен.

Съемка ролика велась из салона. На кадрах видно, что в машине нет руля, педалей, зеркал. Есть лишь два кресла и огромный экран.

Cybercab выглядит как мини-электрокар с двумя дверями, рассчитанный максимум на двух пассажиров.

Запас хода составляет 320 км. Для небольших поездок по городу этого должно хватить.

Заряжать Cybercab можно будет на станциях Supercharger.

Ранее уже были созданы первые экземпляры. Но юридически ездить по всем американским дорогам им пока не разрешено.

Такое роботакси будет стоить около $30 000. Маск назвал такой ценник еще в октябре 2025 года, когда Cybercab был представлен впервые.

Поначалу эти электрокары будут выпускать маленькими партиями.

К концу 2026 года темпы хотят нарастить, причем серьезно, заявлял Маск. Стоит задача выйти на 2 млн роботакси в год.

