27 апреля 2026, понедельник, 21:32
Путин опасается атаки ВСУ на Крымский мост

  • 27.04.2026, 21:25
Путин опасается атаки ВСУ на Крымский мост

Для защиты моста в РФ создадут отдельную компанию.

Правительство РФ выберет единого оператора транспортной безопасности для охраны критически важных объектов транспортной инфраструктуры, говорится в подготовленном Минтрансом законопроекте. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к кабмину. Проект закона 27 апреля должна была рассмотреть комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Единый оператор обеспечит транспортную безопасность на «критически важных» объектах, перечень которых определит Минтранс, говорится в пояснительной записке к документу. В РЖД отказались от комментариев.

В законопроекте сказано, что он разработан в соответствии с поручением профильного вице-премьера Виталия Савельева от 5 мая 2025 года. Оно было дано по итогам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив (Крымского моста), электросетевого моста между Краснодарским краем и Крымом и магистрального газопровода между этими регионами. Документ должен быть внесен на рассмотрение Госдумы к сентябрю 2026 года, говорится в тексте.

Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг Дмитрий Чернышев