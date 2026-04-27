Путин опасается атаки ВСУ на Крымский мост 27.04.2026, 21:25

Для защиты моста в РФ создадут отдельную компанию.

Правительство РФ выберет единого оператора транспортной безопасности для охраны критически важных объектов транспортной инфраструктуры, говорится в подготовленном Минтрансом законопроекте. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к кабмину. Проект закона 27 апреля должна была рассмотреть комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Единый оператор обеспечит транспортную безопасность на «критически важных» объектах, перечень которых определит Минтранс, говорится в пояснительной записке к документу. В РЖД отказались от комментариев.

В законопроекте сказано, что он разработан в соответствии с поручением профильного вице-премьера Виталия Савельева от 5 мая 2025 года. Оно было дано по итогам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив (Крымского моста), электросетевого моста между Краснодарским краем и Крымом и магистрального газопровода между этими регионами. Документ должен быть внесен на рассмотрение Госдумы к сентябрю 2026 года, говорится в тексте.

