Беспилотная субмарина преодолела более 2000 километров на водородных элементах 27.04.2026, 21:21

Канадское чудо.

Канадская компания Cellula Robotics испытала автономный подводный аппарат Envoy. Он находился в погруженном состоянии 385 часов.

Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

Во время миссии беспилотник прошел расстояние в 1257 миль (около 2023 километров), превзойдя собственные заявленные характеристики. Разработчики подчеркивают, что испытания проходили в реальных операционных условиях, а не по прямолинейной траектории.

Аппарат длиной 8,5 метра и весом около 3700 килограммов выполнил более 4000 маневров во время погружения. Каждый поворот увеличивал потребление энергии, однако дрон успешно справился с нагрузкой.

Энергию для движения вырабатывали водородные топливные элементы от американской фирмы Infinity Fuel Cell and Hydrogen, Inc. (Коннектикут). Система генерировала электричество непосредственно на борту, выделяя в качестве побочного продукта только воду. Это позволяет аппарату работать значительно дольше аналогов, питающихся исключительно от батарей, и делает миссии более эффективными за счет более редкого поднятия техники на поверхность.

Для работы в сложных условиях дрон оснастили всасывающим анкером, который позволяет ему закрепляться на морском дне.

Способность аппарата работать длительное время в погруженном состоянии открывает путь к постоянному мониторингу океана без зависимости от погодных условий или сложной логистики вспомогательных судов. Это также обеспечивает стабильный сбор информации в отдаленных акваториях.

«Значимость этого результата заключается не только в преодоленном расстоянии, но и в том, что оно было достигнуто в состоянии полного погружения по профилю миссии, который лучше отражает реальные подводные операции» — говорит генеральный директор Cellula Robotics Нил Мэннинг.

