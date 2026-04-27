Бывший вице-премьер Чечни: Мы будем контролировать Москву 7 27.04.2026, 22:26

Руслан Кутаев заявил, что мусульмане готовы взять власть в России.

Проживающие в Москве мусульмане готовы в нужный момент взять власть в своих руки, установить ту власть, которая будет им «удобна», чтобы Россия больше не причиняла вреда окружающим странам и народам. Об этом в интервью программе «Разные люди» заявил Руслан Кутаев, президент Ассамблеи народов Кавказа, который в 1996-97 гг занимал пост вице-премьера Чечни, а впоследствии был помощником по особым поручениям президента Чечни Аслана Масхадова, передает The Moscow Times.

По словам Кутаева, который в начале 2026 года вошел в состав Платформы российских демократических сил при Парламентской Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), в Москве проживают миллионы мусульман, которые проводят время в качалках, тренируются и в нужный момент могут выйти на баррикады.

«Мы не просто вернемся — сначала мы поработаем в Москве. Мы установим там власть, которая нам удобна. Почему? Потому что в Москве сегодня проживает до 15 млн человек. 5 млн приезжих, 10 млн людей, которые имеют прописку. Из них 3,5–4 млн людей, исповедующих ислам, практикующих ислам, кавказцы и представители азиатских народов. Со всеми лидерами азиатских народов у Ассамблеи народов Кавказа выстроены потрясающие отношения. И в час X, когда в России надо будет действовать, мы будем действовать.», — сказал Кутаев.

По его словам, за теми, кто рассчитывает на «американские и на британские деньги», чтобы управлять Россией, стоят лишь «студентики, которые с фонариками будут ходить». «Что за нами? Люди, которые, если надо, и голову оторвут, и башку снесут, и на баррикады пойдут, и баррикаду выстроят», — сказал Кутаев.

«Мы будем контролировать Москву для того, чтобы Москва не ерепенилась и не наносила ущерб окружающим народам и окружающим государствам. Только так и по-другому не получится», — добавил он.

По словам Кутаева, происходящее в России — не воля Путина, отражение «религии» российского общества, которое исповедует «русский национализм, называемый идеологией русского мира». «И именно с этой идеологией они пришли в Украину. С этой идеологией они убивают украинцев, оккупируют Украину», — сказал Кутаев.

При этом в России, по его словам, творится «хаос». «Там просто никто не доверяет власти. Там все понимают, что Россия уже перестала существовать, потому что с разных регионов, не говорю за Кавказ, с русских регионов каждый день мои помощники получают от людей сообщения, что там делается на прилавках, о чём говорят в автобусах, что там происходит на улицах. Никто не верит Путину. Все знают, что Путин проиграл. Они просто ждут, когда об этом объявят», — сказал Кутаев.

По его мнению, одного фронта украинской армией будет достаточно, чтобы в российской армии начался хаос. «Там начнётся хаос и неразбериха. И вот в этой неразберихе мы создали этот кулак московский, чтобы какая бы это ни была сила — с передовой, с окопов пришла бы она или же ФСБ их мобилизовала, как русская община — никто не сможет наше ядро московское, которое питерское мы создали, сокрушить его. И в любом случае им надо будет договориться с нами, с народами, которые мы объединили в Москве, потому что мы будем являться главной силой, устанавливающей, как будут происходить события в Москве. Мы просто ждём. Мы просто ждём, когда это условие наступит. И нас очень много, нас очень много», — заключил Кутаев.

