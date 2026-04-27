27 апреля 2026, понедельник, 23:25
  • 27.04.2026, 23:16
Будущий премьер Венгрии обратился к налоговикам по поводу олигархов

Ранее сообщалось, что они начали выводить из страны финансовые средства.

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре станет премьер-министром Венгрии, призвал руководителей полиции, налоговой службы и коммерческих банков не допустить вывода за рубеж крупных финансовых средств олигархами, близкими к нынешнему руководству страны.

Мадьяр напомнил, что 25 апреля кредитные организации остановили несколько подозрительных транзакций на миллиарды форинтов, которые были связаны с окружением главы ведомства премьер-министра Антала Рогана.

С того момента также были заблокированы аккаунты нескольких подставных лиц, рассказал Мадьяр.

Он добавил, что заблокировать переводы можно только на несколько дней. Поэтому лидер партии «Тиса» призвал председателя Национального налогового и таможенного управления подать заявление в полицию по поводу замороженных транзакций, о которых сообщили банки, чтобы следственные органы смогли выяснить происхождение средств.

До этого газета The Guardian со ссылкой на источники в партии «Фидес» сообщила, что ближайшее окружение уходящего в отставку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана начало выводить активы за рубеж после его проигрыша на парламентских выборах.

