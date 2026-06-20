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Сборная Турции установила антирекорд чемпионата мира-2026

  • 20.06.2026, 12:24
Сборная Турции установила антирекорд чемпионата мира-2026

В 3-м туре турецкая команда сыграет с США.

Национальная команда Турции установила антирекорд чемпионата мира — 2026, нанеся 62 удара в первых двух матчах на турнире, при этом ни разу не забив. Об этом сообщает championat.com.

В 1-м туре группового этапа турки проиграли Австралии 0:2, во 2-м — Парагваю 0:1. По итогам этих двух матчей сборная Турции досрочно вылетела с чемпионата мира. В 3-м туре турецкая команда сыграет с США.

ЧМ-2026 проходит в Соединенных Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

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