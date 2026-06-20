В Витебске заметили авто с «пикантным художеством»6
- 20.06.2026, 11:39
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ГАИ уже разбирается.
На улицах Витебска корреспондентка местного госиздания заметила автомобиль с изображением в стиле аниме. Ее смутило то, что на машине «нарисована женская аниме-фигура, наготу которой подчеркивало нежно-розовое облако дыма». Последовало разбирательство ГАИ, пишут «Витебские вести».
Корреспондентка госиздания рассказала, что изображение на машине заинтересовало витеблян в троллейбусе, где она ехала. Со слов журналистки, «пассажиры оживленно обсуждали пикантное художество: многие доставали телефоны и фотографировали, кто-то всматривался, кто-то, смущаясь, отводил взгляд». Фото она опубликовала, замазав грудь аниме-героини.
«Особенно бурно рисунок обсуждали дети и подростки: они громко комментировали увиденное, делились впечатлениями и снимками, что усилило общую реакцию в салоне и привлекло дополнительное внимание взрослых», — говорится в материале.
В ГАИ пояснили, что если это аэрография, то новые цветовые решения должны быть указаны в техпаспорте.
«Изображения обнаженной фигуры оцениваются с точки зрения соответствия общественной морали и правил размещения информации в общественных местах, — прокомментировала начальница отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Надежда Касперович.
В каждом конкретном случае инспекторы смотрят на масштаб изображения, его открытость и возможное влияние на участников дорожного движения, включая отвлечение водителей или присутствие детей.
По словам Касперович, если изображение будет признано непристойным, оскорбляющим общественную нравственность или нарушающим общественный порядок, вступает в силу статья 19.1 КоАП (Мелкое хулиганство) — штраф до 90 рублей (две базовые величины), либо статья 19.3 (Нарушение общественного порядка) — штраф 90−1350 рублей (от 2 до 30 БВ), а также общественные работы или административный арест.
Если экспертиза признает изображение порнографией, то владелец авто может быть привлечен за изготовление и распространение порнографических материалов. Наказание — общественные работы, штраф, исправительные работы на срок до двух лет или арест.
По указанному автомобилю материал зарегистрирован в ГАИ, проводится разбирательство, пояснила Касперович.
Что на картинке и где ее продают
На автомобиле из Витебска с большой долей вероятности изображена героиня известного аниме «Наруто» Сакура. Рядом на японском написано ее имя.
Наклейки для авто с ней продаются в том числе на популярных в Беларуси маркетплейсах. Точно такая же стоит около 145 рублей.
Что примечательно, корреспондентка госиздания замазала на фото грудь этой героини. Судя по имеющимся в продаже наклейкам, соски там и так закрыты большими черными крестами.
Похожую машину (цвет, диски, расположение элементов наклейки) мы нашли в отзывах на продукт на маркетплейсе, вот что писал хозяин в сентябре 2025-го, немного пожаловавшись на трудности наклеивания:
«А так — к стилю +100, получаешь эмоций кучу, детишки пальцами показывают, мужики подмигивают. Рекомендую».