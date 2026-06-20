«Нашел в интернете внешне похожего на себя человека» 2 20.06.2026, 14:36

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Минчанин «списывал» свои нарушения на другого по чужому паспорту.

Минчанин «списывал» свои нарушения по паспорту похожего на него человека. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Житель Минска нашел в интернете внешне похожего на себя человека, запомнил фамилию, имя, отчество и дату рождения и сфотографировал на мобильный телефон страницы его паспорта, которые были опубликованы в сети.

В декабре 50-летний фигурант совершил административное правонарушение, перейдя в неположенном месте проезжую часть. Это заметили сотрудники ГАИ и вынесли минчанину официальное предупреждение. Чтобы мужчину не привлекли к ответственности, он назвал чужие данные и дату рождения.

Через несколько дней обвиняемый ехал в общественном транспорте и не оплатил проезд. Контролеры, вошедшие в салон, попросили мужчину выйти из салона на остановке для составления административного протокола. Фигурант и им назвал чужие данные, показал фото страниц паспорта. Эти данные сотрудники «Минсктранса» внесли в документ.

Потерпевший, узнав о незаконном привлечении к ответственности, обратился в милицию и прокуратуру. Подозреваемого оперативно установили, завели уголовное дело.

По словам заместителя прокурора Ленинского района Александра Мазаника, фигурант девять раз привлекался к уголовной ответственности, у него есть не снятая и не погашенная в установленном законом порядке судимость. Минчанину было предъявлено обвинение по части 1 статьи 203-1 Уголовного кодекса - умышленные незаконные сбор, предоставление информации о персональных данных другого лица без его согласия, повлекшие причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина. По указанной статье предусматривается наказание до двух лет лишения свободы. Мужчина полностью признал вину.

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