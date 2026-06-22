Bloomberg сообщил о росте экспорта нефти из Ирана до довоенного уровня 22.06.2026, 23:29

Фото: Reuters

Активность судоходства через Ормузский пролив стремительно растет.

Иран нарастил объемы открытой поставки нефти через Ормузский пролив до максимума с начала войны, поскольку активность судоходства растет, пока Тегеран и Вашингтон стремятся к заключению прочного мирного соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.

Около 6 млн баррелей нефти находятся на трех супертанкерах под санкциями США — Elva, Virgo и Vigor, которые вошли в пролив рано утром в понедельник, 22 июня, по данным отслеживания судов Bloomberg. Все они направляются в воды у Сингапура, где иранская нефть перегружается на суда, следующие в Китай.

В дополнение к движению иранских танкеров, трейдеры оценивают множество других признаков, пишет Bloomberg. Среди них — Катар возвращает пустые танкеры для СПГ, готовясь к возобновлению поставок, а Кувейт просит клиентов забирать нефтепродукты из портов внутри залива.

Три иранских судна, по данным Bloomberg, отправились от острова Харк — основного нефтяного терминала Ирана. Этот объем дополняет недавний экспорт около 20 млн баррелей из Чабахара. Перемещения произошли после снятия США блокады, действовавшей с середины апреля, считает агентство.

Bloomberg также пишет, что продавцы иранской нефти в Китай снизили цены: скидки на спотовые партии иранской Light для поставок в июле предлагаются трейдерами и посредниками по сравнению с ценами до заключения временного соглашения.

Движение в проливе активизируется: в выходные несколько загруженных танкеров вышли в Оманский залив, хотя некоторые отключили транспондеры, сообщает Bloomberg. Еще три судна Suezmax (нефтеналивные танкеры, способные пройти Суэцкий канал при полной загрузке — прим.) с 2,7 млн баррелей иракской и саудовской нефти начали подавать сигналы в Оманском заливе. Их появление позволяет предположить, что они прошли через пролив без передачи координат.

Трейдеры также отслеживали пустые суда, входящие в залив, поскольку экспортеры стремятся нарастить добычу на фоне нехватки складских мощностей, сообщает Bloomberg. Один порожний супертанкер появился в заливе после отключения передатчика, а другой вошел вдоль побережья Омана.

Четыре пустых танкера для СПГ, связанных с Катаром, зафиксировали пересечение пролива в понедельник. В случае успеха это станет рекордом за один день с начала войны, отмечает Bloomberg.

Скидка на спотовые партии иранской Light для поставок в июле составляет от $2,50 до $5 за баррель к Brent, сообщили Bloomberg источники в торговле. Это резкий скачок по сравнению с $1 до сделки, указывает агентство.

Bloomberg также сообщает, что интерес к покупке со стороны независимых китайских переработчиков — «чайников» — остается сдержанным из-за убытков и ограничений загрузки. Санкции США против подразделения Hengli Petrochemical также поддерживают настороженность среди покупателей, говорят источники агентства.

По данным Kpler, которые приводит Bloomberg, около 121 млн баррелей иранской нефти все еще находится на танкерах в Персидском заливе и за его пределами — на 5% больше, чем неделей ранее. Около четверти объема простаивает у побережья Китая или в Сингапурском проливе, заключает агентство.

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