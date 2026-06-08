NYT: Путин столкнулся с сопротивлением 8.06.2026, 10:35

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Ужесточение контроль может обернуться против Кремля.

Попытки Кремля установить жесткий контроль над интернетом в России сталкиваются с растущим сопротивлением пользователей и все чаще вызывают недовольство даже среди лояльной власти аудитории, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

За последний год российские власти усилили ограничения в сети: вводятся масштабные отключения мобильного интернета, ограничивается работа популярных мессенджеров, а пользователей пытаются перевести на государственную платформу MAX. Одновременно развивается система так называемых «белых списков», при которой доступ сохраняется только к одобренным государством сервисам.

Официально ограничения объясняются необходимостью противодействия атакам украинских беспилотников и обеспечением безопасности. Однако массовые перебои уже затронули банковские сервисы, связь, навигацию, службы доставки и повседневную жизнь миллионов россиян.

Несмотря на давление, россияне продолжают искать способы обхода блокировок. VPN-сервисы остаются широко востребованными, а пользователи постоянно находят новые технические решения для доступа к привычным платформам. По мнению экспертов, именно зависимость общества от цифровых сервисов делает полную изоляцию российского сегмента интернета крайне сложной задачей.

Аналитики отмечают, что политика ужесточения контроля может иметь обратный эффект. Интернет-ограничения вызывают раздражение не только у оппозиционно настроенных граждан, но и у части провластной аудитории, бизнеса и региональных элит. В результате попытки усилить контроль над информационным пространством рискуют подорвать один из важнейших элементов общественной стабильности последних десятилетий — привычный для россиян доступ к глобальной сети.

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