Путин впервые прокомментировал ограничения интернета в РФ 8 23.04.2026, 20:15

9,158

Заявление прозвучало на фоне снижения доверия к лидеру Кремля.

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что перебои в работе интернета в российских городах могут быть связаны с мерами безопасности и противодействием террористическим угрозам.

По его словам, такие сбои происходят якобы нечасто, но возможны даже в «крупных мегаполисах» и связаны с работой силовых структур.

«Когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, в частности терактов, широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, ведь преступники-то тоже все слышат и видят», – сказал он.

Также Путин заявил, что в решении проблемы с отсутствием связи у россиян рассчитывает на правоохранительные органы, которые должны действовать более «профессионально» и «изобретательно».

Заявление прозвучало на фоне снижения доверия к лидеру Кремля. По оценкам аналитиков Института изучения войны, падение связано с ограничениями доступа к соцсетям, в частности Telegram, которые вызвали критику даже среди прокремлевских пропагандистов и военкоров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com