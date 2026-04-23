23 апреля 2026, четверг, 23:09
Путин впервые прокомментировал ограничения интернета в РФ

  • 23.04.2026, 20:15
Заявление прозвучало на фоне снижения доверия к лидеру Кремля.

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что перебои в работе интернета в российских городах могут быть связаны с мерами безопасности и противодействием террористическим угрозам.

По его словам, такие сбои происходят якобы нечасто, но возможны даже в «крупных мегаполисах» и связаны с работой силовых структур.

«Когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, в частности терактов, широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, ведь преступники-то тоже все слышат и видят», – сказал он.

Также Путин заявил, что в решении проблемы с отсутствием связи у россиян рассчитывает на правоохранительные органы, которые должны действовать более «профессионально» и «изобретательно».

Заявление прозвучало на фоне снижения доверия к лидеру Кремля. По оценкам аналитиков Института изучения войны, падение связано с ограничениями доступа к соцсетям, в частности Telegram, которые вызвали критику даже среди прокремлевских пропагандистов и военкоров.

