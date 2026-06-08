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Главком ВСУ Сырский поделился хорошей новостью с фронта

  • 8.06.2026, 12:38
  • 1,718
Главком ВСУ Сырский поделился хорошей новостью с фронта
Александр Сырский

Украинцы успешно воевали в мае.

В мае соотношение освобожденных и утраченных территорий составляет почти плюс 100 км² в пользу ВСУ. Всего с начала года Силы обороны освободили более 600 км² территории, сообщил в понедельник, 8 июня, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

«Несмотря на постоянное давление противника, Вооруженные Силы Украины продолжают устойчиво удерживать оборону, уничтожать оккупантов и наносить эффективные удары по врагу в его оперативной и стратегической глубине», — написал Сырский.

Он отметил, что ситуация на фронте остается сложной и динамичной. Оккупанты не прекращают попыток продвижения на востоке и юге Украины, а количество боевых столкновений существенно возросло. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях. Однако Силы обороны продолжают сохранять инициативу на отдельных участках.

По словам Сырского, в течение месяца украинские военные нанесли тысячи ударов по военным объектам россиян. Подразделения беспилотных систем поразили более 88 тысяч целей и обезвредили более 30,5 тысяч российских военнослужащих, а средства Front и Middle продолжили системно уничтожать российские штабы и арсеналы.

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