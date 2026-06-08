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Сотни минчан снова выстроились в длинную очередь

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  • 8.06.2026, 12:09
  • 1,342
Сотни минчан снова выстроились в длинную очередь

Она уже стала хитом соцсетей.

Фото еще одной гигантской очереди на выходных порвало Threads — полмиллиона просмотров меньше чем за сутки, пишет «Онлайнер».

— Есть идеи, что за праздник? — спрашивал автор поста. Знающие люди быстро вычислили жителей столичного района «Минск-Мир», которые ждали возможности купить привезенную в микроавтобусе клубнику. «Неужели такая вкусная, чтобы за ней стоять?» — недоумевают «зеленые» комментаторы. «Все стоят — надо постоять», — тут же четко объясняются им правила игры.

— Мы хотели купить, но, увидев очередь из машин еще с перекрестка, а потом и вереницу людей, развернулись и поехали на рынок — купили за ту же цену крупную, сладкую и без очереди. Ажиотаж создан через Threads, но клубника же не только там продается. Иначе как паникерством и любовью к очередям это не объяснить.

— Да молодежь. Хотят прочувствовать, как мы раньше все время в таких стояли. Главное — выучите фразу: больше кило в одни руки не давать!

— Я думала, вода. Я не представляю, что стояла бы в такой очереди за чем-то менее важным. А когда воду отключают, уже нет выбора.

@teambminsk Элитная очередь в элитном Минск мире #очередь #минскмир #минск #клубника #беларусь ♬ оригинальный звук - teamb

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