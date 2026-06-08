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Минобороны проведет мобилизационное учение в Гродненской области

  • 8.06.2026, 12:20
Минобороны проведет мобилизационное учение в Гродненской области

С 17 по 26 июня.

Минобороны Беларуси 17-26 июня проведет мобилизационное учение с военными комиссариатами Гродненской области.

«Будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных на военные сборы с последующим их участием в учении в составе военных комиссариатов», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что призванные будут «совершенствовать военные знания, осваивать вооружение и военную технику», учиться выполнять поступающие от руководителей учений задачи, требующие оперативных решений и действий.

«Планируется отработка вопросов оповещения и явки военнообязанных и транспортных средств в пункты предварительного сбора. Гражданам будут вручаться повестки о необходимости прибытия в пункты сбора военнообязанных для сверки личных данных», — добавили в министерстве.

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