Минобороны проведет мобилизационное учение в Гродненской области
- 8.06.2026, 12:20
С 17 по 26 июня.
Минобороны Беларуси 17-26 июня проведет мобилизационное учение с военными комиссариатами Гродненской области.
«Будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных на военные сборы с последующим их участием в учении в составе военных комиссариатов», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что призванные будут «совершенствовать военные знания, осваивать вооружение и военную технику», учиться выполнять поступающие от руководителей учений задачи, требующие оперативных решений и действий.
«Планируется отработка вопросов оповещения и явки военнообязанных и транспортных средств в пункты предварительного сбора. Гражданам будут вручаться повестки о необходимости прибытия в пункты сбора военнообязанных для сверки личных данных», — добавили в министерстве.