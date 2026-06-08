Между Китаем и Россией заискрило 8.06.2026, 12:06

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Фото: Eyevine

Си обеспокоен потерей влияния на КНДР.

Визит лидера КНР Си Цзиньпина в Северную Корею 8–9 июня показывает, насколько серьезно изменился баланс сил вокруг Пхеньяна. Если еще несколько лет назад Китай оставался безусловным главным покровителем КНДР, то сегодня Пекин все больше обеспокоен стремительным ростом российского влияния, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Во время предыдущего визита Си в 2019 году Китай и Россия поддерживали международные санкции против северокорейской ядерной программы, а Ким Чен Ын вел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Тогда Пекин публично говорил о ограничение ядерных амбиций Пхеньяна.

Теперь ситуация выглядит иначе. После военного сближения Москвы и Пхеньяна, а также отправки северокорейских военных для поддержки России, Кремль получил новые рычаги влияния на режим Кима. Это создает для Китая риск утраты исключительного положения в одной из ключевых стран своего стратегического окружения.

Поэтому нынешний визит Си можно рассматривать как попытку восстановить позиции Пекина и напомнить Ким Чен Ыну, что именно Китай остается главным экономическим партнером Северной Кореи. Особенно важно это на фоне возможного возобновления контактов между Трампом и северокорейским лидером.

Показательно и другое, тема отказа КНДР от ядерного оружия фактически исчезла из риторики Пекина. Это свидетельствует о том, что для Китая сегодня важнее геополитическое влияние и конкуренция с Россией, чем прежние усилия по ограничению северокорейской ядерной программы.

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