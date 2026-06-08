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Армяне ответили Лукашенко

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  • 8.06.2026, 8:32
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Армяне ответили Лукашенко
Фото: Getty Images

Страна не хочет быть вассалом Кремля.

К утру 8 июня ЦИК Армении обработал 94% бюллетеней. Партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна получила 50,07% голосов. Пророссийские партии проигрывают выборы.

Стоит отметить, что в избирательную кампанию в Армении активно вмешивался Лукашенко. 31 мая диктатор принялся угрожать армянам «украинским сценарием» из-за сближения с Европейским союзом.

«Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине… В Украине все ровно так начиналось… Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми», — сказал Александр Лукашенко, выступая по итогам саммита ЕАЭС в Астане.

Он добавил, что народ Армении должен «высказать своё мнение» по этому вопросу.

Результаты выборов показывают, что армяне, выбрав партию Пашиняна, однозначно высказали свое мнение и четко ответили Лукашенко.

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