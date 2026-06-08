Партия армянского друга Лукашенко — за бортом парламента 1 8.06.2026, 11:52

2,174

Не хватило 0,004% голосов.

Партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна не проходит в парламент. По итогам подсчета 100% голосов избирателей она получила 3,996% голосов. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

По уточненным данным, партия армянского премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,825%. Блок «Сильная Армения» получил 23,281%, а блок «Армения» — 9,934%, рассказали в ЦИК. Председатель Центризбиркома Ваагн Овакимян сообщил, что результаты подверглись корректировке, поскольку не включали данные электронного голосования.

Гагик Царукян и Александр Лукашенко поддерживают тесные связи — Царукян называет его «своим другом». Посольство Беларуси в Армении находится рядом с особняком Царукяна в селе Ариндж на окраине Еревана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com