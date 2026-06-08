Партия армянского друга Лукашенко — за бортом парламента

Партия армянского друга Лукашенко — за бортом парламента1
- 8.06.2026, 11:52
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Не хватило 0,004% голосов.
Партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна не проходит в парламент. По итогам подсчета 100% голосов избирателей она получила 3,996% голосов. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.
По уточненным данным, партия армянского премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,825%. Блок «Сильная Армения» получил 23,281%, а блок «Армения» — 9,934%, рассказали в ЦИК. Председатель Центризбиркома Ваагн Овакимян сообщил, что результаты подверглись корректировке, поскольку не включали данные электронного голосования.
Гагик Царукян и Александр Лукашенко поддерживают тесные связи — Царукян называет его «своим другом». Посольство Беларуси в Армении находится рядом с особняком Царукяна в селе Ариндж на окраине Еревана.