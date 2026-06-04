Почему выборы в Армении так нервируют Лукашенко 4 4.06.2026, 10:28

4,450

Иллюстративное фото: Michael Swan / Flickr, CC BY-ND 2.0

Ереван на пороге геополитического выбора.

Приближаются, возможно, «самые геополитические» выборы в истории Армении, которые могут укрепить или остановить уход страны с российской орбиты. Отношения Еревана с Москвой как никогда обострены, одна за другой появляются новости о задержаниях, обысках и обвинениях оппозиционеров. «Белсат» разбирался, что происходит.

Парламентские выборы в Армении должны пройти 7 июня с 8 утра до 8 вечера. Досрочного голосования на них нет, а за пределами Армении проголосовать могут только дипломаты и некоторые военные. Выборы происходят на фоне угроз со стороны Владимира Путина и Александра Лукашенко, громких арестов и расследований, а также слухов о завозе в страну избирателей для голосования за оппозицию.

Выбрать должны как минимум 101 депутата однопалатного Национального собрания. Выборы проходят по пропорциональной системе с партийными списками – избиратель голосует за одну партию или блок. Проходной барьер для партий – 4%, для блоков – 8-10%. Для представителей четырех наибольших национальных меньшинств (русских, езидов, курдов и ассирийцев) зарезервировано по одному мандату.

Конституция предусматривает второй тур выборов через 35 дней, если по итогам первого не сложится стабильного парламентского большинства с 54% мандатов. В таком случае две наиболее популярные партии попадают во второй тур, а победитель получает дополнительные мандаты, чтобы иметь 54% мест в парламенте.

Кто в бюллетене

В бюллетене на выборах 2026 года 19 партий и блоков. На места в Национальном Собрании Армении, судя по опросам, на самом деле претендуют около шести-семи политических сил. Трудно сказать, наберут ли вместе взятые оппозиционные партии свыше половины голосов, но даже если наберут, то совсем не гарантировано, что они смогут составить коалицию. Однако результаты опросов очень сильно отличаются и не выглядят надежными – многие армяне в опросах говорят, что еще не определились.

Основные партии следующие:

«Гражданский договор» (Քաղաքացիական պայմանագիր) – нынешняя правящая партия и фаворит на выборах. Согласно различным опросам, она может получить от трети до половины голосов, но не факт, что получит абсолютное большинство без формирования коалиции или второго тура. Лидер партии – действующий премьер-министр Никол Пашинян. Партия считается центристской или правоцентристской, проевропейской, иногда ее называют популистской. Пашиняна открыто поддержал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Сильная Армения» (Ուժեղ Հայաստան) – объединение партии «Сильная Армения» с двумя меньшими партиями. Главная партия была основана только в конце 2025 года. Ее лидер – российский миллиардер армянского происхождения Самвел Карапетян, арестованный год назад. Сейчас он находится под домашним арестом из-за обвинений в призывах к захвату власти и отмыванию денег. Карапетян считается пророссийским кандидатом, Россия требует его допуска к выборам. Он был далек от политики до прошлого года конфликта Пашиняна с Армянской апостольской церковью, которую власти заподозрили в подготовке переворота после поражения Армении в войнах с Азербайджаном. За четыре дня до выборов соратника Карапетяна и члена его партии арестовали, обвинив в подкупе избирателей и отмывании денег. Похоже, что блок «Сильная Армения» может стать крупнейшей оппозиционной силой в парламенте, но не возьмет абсолютного большинства.

«Альянс Армения» (Հայաստան դաշինք) – блок «Армянской революционной федерации» (Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն; часто ее называют только последним словом «Дашнакцуцюн») с одной крайней партией. В действующем созыве парламента – наибольшая оппозиционная фракция. «Дашнакцуцюн» считается левой или левоцентристской пророссийской партией. Лидер – президент Армении в 1998-2008 годах Роберт Кочарян. В 2019-20 годах его несколько раз арестовывали по делу о разгонах митинга в 2008 году и попытке свержения конституционного строя. Позже соответствующую уголовную статью назвали неконституционной, но ему могут предъявить новые обвинения, а неназванное число его соратников арестовали в мае, а в начале июня в штабе блока провели обыск. Несмотря на это, из опросов выглядит, что «Альянс Армения» может занять третье место.

«Процветающая Армения» (Բարգավաճ Հայաստան) – партия армянского бизнесмена Гагика Царукяна, основателя концерна Multi Group и друга Лукашенко (младшему сыну которого он даже дарил львят). В 1979 году Царукян был осужден на 7 лет колонии за грабеж и групповое изнасилование; приговор отменили в 2001 году, и до сих пор неизвестно, отбыл ли Царукян наказание. Его партия считается пророссийской, но позиционирует себя как «прагматичную» и «многовекторную». Второй номер в списке Андраник Теванян был арестован 23 мая по подозрению в шпионаже и государственной измене. Сам Царукян перед выборами подал в суд на Пашиняна, который называл его «агентом» и «шпионом». Опросы показывают, что партия «Процветающая Армения» может занять четвертое место.

Вероятно, в парламент попадут еще несколько партий, в числе которых могут быть «Демократия, закон и порядок» (лидер которой Вардан Гукасянбыл в международном розыске, а в прошлом году был задержан в США и депортирован в третью страну) и «Крылья единства» (расследователи заявляли о кремлевском финансировании этой партии, а также «Сильной Армении» и «Альянса Армения»).

«Республиканская партия Армении» прошлого премьера (2007-2008 и шесть дней в 2018) и экс-президента (2008-2018) Сержа Саргсяна отказалась от участия в выборах, хотя из опросов следовало, что она могла бы преодолеть барьер и получить несколько мандатов. В прошлом году против Саргсяна отказались прекращать уголовное дело за взятку и возбудили новое уголовное дело. «Республиканскую партию Армении» нужно не путать с проевропейскими партиями «Республика» и «За республику», которые вряд ли преодолеют проходной барьер.

Там что, преследуют всю оппозицию?

Перед этими выборами появилось много дел, связанных с прошлыми властями, а также пророссийскими политиками. Большинство проевропейского электората поддерживает Пашиняна, а пророссийская оппозиция к нему не слишком популярна.

Примечательно, что в судах бывал и сам Пашинян: в 1999 году его, тогда еще журналиста, назвали виновным в клевете на жену депутата, осудили на год лишения свободы и после общественного давления заменили приговор на условный срок; в 2010-м осудили на семь лет за «организацию массовых беспорядков» в 2008-м, через полтора года освободили по амнистии.

Правозащитники Human Rigths Watch в докладе об избирательной кампании 2026 года передают заявления об использовании в выборах административного ресурса, давлении на бюджетников, подозрении в подкупе избирателей, отсутствии ответственности за ненадлежащие действия полиции…

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечали, что избирательная кампания проходит в атмосфере поляризации, на фоне конфликта властей с Армянской апостольской церковью и уголовных обвинений в адрес известных оппозиционеров. Это вызвало у наблюдателей ОБСЕ серьезную обеспокоенность.

Акция протеста в Ереване 4 июля 2024 года

Фото: Gohar Gumashyan / Instagram

Правозащитники и наблюдатели не делают выводов о политическом преследовании или ликвидации оппозиции – только передают такие заявления оппозиции и журналистов. Власти на такие заявления отвечают, что это законное преследование за реальные преступления. Так это или нет, понять непросто.

Freedom House по-прежнему считает Армению частично свободной страной, где наибольшие проблемы не с политическими правами, а с верховенством права и независимостью судов. Согласно рейтингу «Репортеров без границ», у Армении есть проблемы со свободой прессы, но той свободы чуть больше, чем в Италии или в Украине. Большой проблемой остается коррупция, и, согласно рейтингу Transparency Intenational, ситуация с восприятием коррупции улучшилась с 2018 года, когда Пашинян сверг Саргсяна.

Да и действия правоохранителей направлены преимущественно против пророссийских политиков, которых и раньше подозревали в коррупции, а Россия не скрывает желания вмешаться в эти выборы.

Ставки как никогда высоки?

Выборы 7 июня называют «самыми геополитическими» в истории Армении: в случае поражения Пашиняна может остановиться курс на сближение с Евросоюзом, который его сторонники называют движением к более демократичной модели. Главная проблема для избирателей в Армении, согласно одному из недавних опросов, это национальная безопасность и мир – люди боятся новой войны с Азербайджаном. В «перетягивании каната», как замечает The Guardian, участвует еще и Турция – она на стороне Пашиняна, который хочет нормализации отношений. На этом фоне безработица, высокие цены и низкие зарплаты для избирателей вторичны.

В 2020 и 2023 году Армения проиграла в войнах с Азербайджаном – и тот ликвидировал непризнанную армянскую Нагорно-Карабахскую Республику на своей территории. Из Нагорного Карабаха в итоге оказалось изгнанным практически все население – свыше 100 тысяч человек, которые там еще оставались. Россия в этих войнах не поддержала Армению, хотя та входит в Организацию договора о коллективной безопасности, а Азербайджан – нет. Как говорил «Белсату» политический обозреватель Сергей Наумчик, опыт Армении показал, что попытки задобрить Кремль не дают результата.

Беларусь также не поддержала Армению и даже поставляла оружие Азербайджану. Если с Путиным Пашинян еще общается относительно сдержанно, то с Лукашенко публично спорил и в конце концов отказался с ним разговаривать.

Армянские беженцы из Нагорного Карабаха. 19 сентября 2023 года

Фото: Ashot Gabrielyan / Instagram

Армения в итоге отвернулась от ОДКБ, а Пашинян не исключал референдума о выборе между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом, но после разговора с Путиным 3 июня сказал, что не станет спорить с Россией о ЕАЭС – просит только объяснить, какую пользу несет союз его стране. В мае в Армении – стране, где до сих пор действует российская военная база – прошел саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-Евросоюз.

Это явно не понравилось Кремлю. Сначала Путин, а следом Лукашенко угрожали Армении судьбой Украины, где «все началось с попыток присоединиться же Евросоюзу». Министерство иностранных дел России заявляло о «попытках втянуть Армению в антироссийскую орбиту». Министр энергетики России пригрозил Армении прекращением поставок нефти и газа. Россельхознадзор развязал против Армении большую торговую войну.

Россия, как утверждает Reuters со ссылкой на западные разведки, не только собирается повлиять на эти выборы угрозами, пропагандой и дезинформацией, но и рассматривает массовый завоз в Армению 100 тысяч армян из эмиграции для участия в выборах (ведь за пределами Армении голосовать нельзя). Это значимые цифры: всего право голоса имеют менее 2,5 млн человек. Сценарий называли дорогим и сомнительным, но предложения доставки людей из-за границы на голосование действительно появились.

Это только информационная война? Евросоюз – очень далекая цель для Армении

Организованный завоз армян из России выглядит малореалистичным, сказал в «Студии» на «Белсате» политолог, журналист «Вот так. Армения» Арутюн Восканян. У России, по его мнению, есть более серьезные проблемы, чем результаты выборов в Армении. И есть более серьезные инструменты давления:

«Кто бы ни стал представителем следующей власти, я думаю, Россия всегда найдет способ договариваться с ним, – считает Восканян. – Потому что есть определенные ситуационные и структурные ограничения в Армении: экономические, внешне-политические…»

Сейчас продолжается информационная война, но действующим властям Армении она даже выгодна, заявил собеседник. Такие угрозы дают действующим лидерам позиционировать себя как прозападные силы и получить нужные голоса.

Пашиняну также удобно спорить с Лукашенко, отметил Восканян: можно говорить Лукашенко то, чего не скажешь в лицо Путину, и таким образом консолидировать свой электорат.

Армения на геополитическом распутье? Перед выборами Путин и Лукашенко угрожают ей войной

Угрозы Путина и Лукашенко войной, «как в Украине», Восканян не воспринимает всерьез:

«У Армении нет никаких возможностей стать членом Европейского союза. Это однозначно! Это долгосрочная перспектива: есть примеры Турции, Северной Македонии, Албании, Черногории, не говоря уже о других странах».

Соседняя Грузия подала заявку на присоединение к Евросоюзу в 2022 году – одновременно с Молдовой и Украиной. Она получила статус кандидата на присоединение к Евросоюзу в конце 2023-го, но менее чем через год фактически сама отказалась. В Грузии в 2004-2012 годах у власти была проевропейская партия «Единое национальное движение». Ей на смену пришла «Грузинская мечта», которая в первые 10 лет у власти выглядела вроде проевропейской. Партия изменила внешнюю политику после начала полномасштабной войны в Украине, а в конце 2024 года отказалась от переговоров о присоединении к Евросоюзу до 2028 года. Сейчас «Грузинская мечта» действует скорее как пророссийская и даже обвиняет Запад в нападении России на Грузию в 2008 году.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что угрозы России относительно Армении нельзя игнорировать, нужно «больше думать о безопасности». Он надеется, что Евросоюз поддержит Армению. А нужно ли будет? Восканян так не думает:

«Я не представляю, что может сделать Москва в данном случае. Какие-то информационные атаки – да, могут быть, но не всегда централизованные именно против Армении или против предвыборной кампании. Я не считаю, что у России есть желание заниматься этим. И финансово, и стратегически есть вопросы посерьезнее».

То, что Зеленский говорит об угрозах Армении cо стороны России, это естественно, так как вписывается в контекст войны России против Украины, уверен Восканян. Это военная риторика Украины, но не реальность Армении, считает собеседник.

Итоги парламентских выборов в Армении собеседник не берется прогнозировать: у партии Пашиняна высокие шансы, но все еще может резко и радикально измениться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com