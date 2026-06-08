Последний парад наступает 1 Карина Кокрэлл-Ферре

8.06.2026, 11:48

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Об усталости зла.

Если Трамп хочет быть увенчан историей лаврами цезаря, ему следует сделать очень простую вещь: подписать Лендлиз, который недавно большинством одобрил Конгресс. РФ – не Иран. Там не было 50 лет фанатичной идеологии, посмотрите, кто там у руля: советские старики с мутноватыми от старости глазками, обвисшими брылями, которым бы стаканчик виски, грелку на артритные суставы и пледик на коленки, а их тащат завоевывать мир и строить империю. И впереди – лафеты и духовой оркестр – если повезет.

Сравниваю с лицами украинского руководства и командующих – молодые, мотивированные, веселые, энергичные, выросшие с компьютерными джойстиками в руках мужчины и женщины 21 века. Они воюют за свободное будущее для своих детей.

РФ – старое, усталое, инертное общество, которое поддерживает войну по инерции, где устала элита, устала экономика, устали даже роботы, которые не стоят на ногах на демонстрационных стендах этого последнего «русского Давоса», превратившегося в фрик-шоу с дымами от прилетов украинских дронов в окнах – демонстрационный «стенд» бессилия ПВО.

Не знаю, как у вас, но у меня крепнет ощущение, что «последний парад наступает» не только для балтийского флота, но и этот «давос» тоже последний, как и «парад победы» – ПОСЛЕДНИЕ.

Все это очень хорошо изложил Зеленский в своем действительно историческом и точно формулирующем письме, которое корректно обрисовывает для Путина ту реальность, от которой он прячется и прячется за пустословием о победе, А ЕЁ НЕ БУДЕТ, это понимают все, кроме одного. Мне кажется, приближенные Путина с тайным удовольствием прочитали бы боссу это послание вслух, потому что это именно то, что они давно уже думают, но сказать СТРАШНО.

«Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пришло время заканчивать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит, – заявил Зеленский в конце своего письма. – Но и вам придется значительно больше бороться за свое существование – не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят перемены».

Он заигрался во всемогущество и забыл. Зеленский напомнил. Последний царь РИ тоже все повторял «война до победного конца»...

Пока на троне сидит Вошдь, война не закончится никогда. Это понимает кремлевская челядь. И это слово «пока» с каждым днем, с каждым прилетом дронов, пропущенным ПВО, утяжеляется, и однажды перетянет эти накренившиеся «весы».

Если ленд-лиз одобрит Трамп, процессы распада советской империи (мы наблюдаем именно это!) и Последней Войны СССР (а это именно она) пойдут гораздо быстрее. Даже режим на Кубе будет дольше и труднее заменить, чем в стране, у которой стремительно заканчивается даже геополитическая виагра. А фаллические символы, типа «орешника» – жалкая замена утерянной потенции – политической воли.

«Никакие авианосцы не помогут, если нет политической воли», очень точно сказал Си.

Политической воли у РФ нет. Никакой «войны народной» не получилось: когда солдат идет воевать «за родину» только за очень большие деньги, а от призыва массово бежит к границам, о какой «народной войне» речь? Культура превратилась в шоу фриков с нацистско-православной символикой. Наука превратилась в лысенковщину, пополам с конспирологией. Показательна чрезвычайная ситуация, случившаяся недавно на МКС. В модуле «Звезда» произошла утечка воздуха через многочисленные дыры в обшивке. Российские космонавты решили «подремонтировать» обшивку, достав...пилу или ножовку, что вызвало «несогласие американских астронавтов с методикой ремонтных работ», и американский центр управления рекомендовал им укрыться в «спасательной шлюпке» «Дракон», предоставленной Маском, для возможного возвращения на землю. «Ремонтные работы», прекратились, астронавты вернулись в модуль, утечки продолжаются, МКС слишком старая, летает слишком давно, устала...

Отделила ли себя РФ от Запада? Совершенно нет, и комплекс неполноценности просто смешался с комплексом превосходства, но никуда не делся. Запад все равно остается главным ориентиром, просто берется все самое фриковое и худшее. Остается вечная цивилизационная фрейдовская мечта быть принятыми Западом, который презирают, ненавидят, которому завидуют и все равно тайно считают выше.

Нет, мутноглазые старики у власти в РФ, конечно, видят будущее. Это смерть и вечная война. Давайте, ребята, им страшно умирать в одиночку. Характерно и символично, что «орешник» имитировали в инфернальном детском аттракционе. Смертоносный Молох с еще живыми детьми внутри. Жертвоприношение.

Мир переживает необходимость пересборки. В ХХ веке таким толчком были мировые войны. После Первой войной, мир «пересобрался» так плохо, что потребовалась Вторая...

Как видится мне издалека, политическая воля и энергия в необходимом для переустройства мира объеме есть сейчас только у Украины.

Но она дорого платит кровью, большой кровью.

Карина Кокрэлл-Ферре, Telegram

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