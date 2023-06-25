Странный мятеж Пригожина: появились две версии 4 25.06.2023, 15:07

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Спектакль или неудача в расчетах?

Есть две версии странного мятежа в России, который якобы организовал главарь частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает УНИАН.

Первая из версий - что это специально организованный спектакль.

Вторая версия - части ЧВК «Вагнер» и самому Пригожину грозила ликвидация, и он не мог встретиться с Путиным, поскольку путинское окружение поддерживает министра обороны Сергея Шойгу и препятствовало встрече, поэтому был организован «марш справедливости», сообщает «ВЧК-ОГПУ», ссылаясь на сведения источников.

По его данным, собеседник, который рассказал первую версию, сказал, что главарь «вагнеровцев» очень предан диктатору. Источник утверждает, что после «марша» Путин получил возможность избавиться от Шойгу и других представителей генералитета, которых при других обстоятельствах не смог бы убрать «в силу личных дружеских отношений, собственных обязательств и обязательств перед друзьями».

«…Одним из бенефициаров ЧВК «Вагнер» является Дюмин - бывший личный телохранитель Путина (речь идет о нынешнем губернаторе Тульской области Алексее Дюмине - Ред.). Путин сначала публично обещает строго наказать Пригожина, а потом прощает. Все эти составляющие говорят о том, что реальность может быть совсем не такой, какой мы ее видели. Спектакль…», - отмечается на канале.

Второй источник заявил, что Пригожин перед маршем два месяца не мог провести встречу с президентом РФ, хотя неоднократно пытался это сделать.

«Все это время действительно готовились мероприятия по уничтожению части «Вагнера» и самого Пригожина. У Пригожина не было другого выхода. Он рассчитывал, что после начала «марша» Путин встанет на его сторону. Но Шойгу, спешно уехав из Ростова, успел быстрее попасть к Путину, который, как известно, крайне восприимчив к информации, полученной «ушами». И только после разговора Путина с… Дюминым, ситуация повернулась уже против Шойгу и Герасимова (начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов - Ред.)», - рассказал собеседник вторую версию мятежа.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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