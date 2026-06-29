Некоторые банки Беларуси вводят валютные изменения
- 29.06.2026, 21:08
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Некоторые банки анонсировали, что вводят валютные новшества. «Зеркало» рассказывает, что и когда изменится для их клиентов.
«Альфа Банк» объявил, что отменяет комиссию за пополнение наличными долларами счетов в этой валюте.
«Сбер Банк» анонсировал, что при переводе российских рублей по номеру телефона из его российской «мамы» — «Сбербанка России» — на счет в российских рублях будет автоматически проводить двойную конвертацию: сначала в беларусские рубли, затем обратно в российские рубли.
«Белгазпромбанк» объявил клиентам, что с 29 июня ввел лимит на снятие наличных долларов и евро с корпоративной карточки: в сутки теперь разрешено снимать не более 1250 долларов в эквиваленте.
Ранее «Сбер Банк» анонсировал, что с 1 июля установит лимит на банковские переводы в иностранной валюте, которые совершаются через систему «СберБанк онлайн» на счета физических и юридических лиц в банках за пределами Беларуси.
«Альфа-Банк» тем временем с 16 июня изменил ставки по отдельным вновь оформляемым безотзывным вкладам в китайских юанях.
Также многие банки ввели комиссию за зачисление на счета наличных российских рублей. Сбор составляет от 2 до 5% в зависимости от финучреждения. Причем некоторые банки ввели комиссию только для нерезидентов Беларуси.