Украинские спецназовцы нанесли удар по логистике оккупантов в Крыму
- 29.06.2026, 20:56
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Поражены локомотивы, топливозаправщики и РЛС.
Спецподразделение ГУР МО Украины «Примари» продолжает систематическое уничтожение военной логистики российских оккупантов во временно оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в течение июня 2026 года украинские разведчики нанесли серию успешных ударов по военным объектам и логистической инфраструктуре противника.
По данным ГУР, в течение июня были поражены:
РЛС «Каста-2Е2»;
6 топливозаправщиков;
2 грузовых локомотива;
3 цистерны с топливом;
военная техника в железнодорожном эшелоне.
Кадры боевой работы спецподразделения «Примари» обнародованы в Telegram-канале ГУР.