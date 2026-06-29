Украинские спецназовцы нанесли удар по логистике оккупантов в Крыму 29.06.2026, 20:56

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Поражены локомотивы, топливозаправщики и РЛС.

Спецподразделение ГУР МО Украины «Примари» продолжает систематическое уничтожение военной логистики российских оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в течение июня 2026 года украинские разведчики нанесли серию успешных ударов по военным объектам и логистической инфраструктуре противника.

По данным ГУР, в течение июня были поражены:

РЛС «Каста-2Е2»;

6 топливозаправщиков;

2 грузовых локомотива;

3 цистерны с топливом;

военная техника в железнодорожном эшелоне.

Кадры боевой работы спецподразделения «Примари» обнародованы в Telegram-канале ГУР.

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