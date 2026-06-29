Послание Си – лично Путину 3 Леонид Невзлин

29.06.2026, 19:25

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Фото: Sergey Bobylev/SNA/IMAGO

С жестким окриком.

Лукашенко после двухдневной встречи с Путиным сразу отбыл в Китай. Его принял Си Цзиньпин, который недвусмысленно заявил, что Пекин поддерживает стремление Минска защищать государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность.

Похоже, что это послание адресовано отнюдь не Киеву, который требовал отключить военную инфраструктуру, помогающую российской армии терроризировать Украину. Это требование было выполнено: ретрансляторы для БПЛА в украинском приграничье были отключены.

Это послание Китая адресовано Москве и лично Путину, который очень хочет втянуть Лукашенко в войну еще глубже. Китай демонстрирует, что Беларусь – его «авианосец» в Европе. К счастью, этот «авианосец» не является непотопляемым, и это понимают все.

Си пришлось вмешаться лично и сделать жесткий окрик. Посмеет ли Путин ослушаться Пекина – теперь самый интересный вопрос.

Леонид Невзлин, Telegram

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