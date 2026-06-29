Минчане рванули на пляжи и в аквазоны 29.06.2026, 19:59

Жители столицы спасаются от жары.

Аномальная жара, накрывшая Беларусь в минувшие выходные, заставила тысячи минчан искать спасения у воды. Однако отдых на популярных платных пляжах и в аквапарках для многих обернулся разочарованием. В соцсетях пользователи массово жалуются на переполненные зоны отдыха, отсутствие свободных шезлонгов, длинные очереди и невозможность даже найти место, чтобы расположиться на полотенце, пишет «Онлайнер».

По мнению посетителей, некоторые площадки оказались просто не готовы принять такое количество гостей. Понятно, что «кто первый встал — того и тапки», и прийти улечься на любом из сотни свободных мест в девять часов утра никто не запрещал (этим также парировали в комментариях), но разочарование уже никуда не денешь.

Пользовательница Threads ermi_1415 рассказала о посещении аквапарка «Лебяжий», где, по ее словам, уже вскоре после открытия практически не осталось свободных мест.

«Ребята, вы что творите? Такого унижения я не испытывала очень давно. Я понимаю, на улице жара и много людей хотят охладиться. Но всему есть предел», — написала девушка.

Минчанка утверждает, что свободных шезлонгов не было ни в помещении, ни на улице, все тюбинги для горок оказались заняты, а на просьбу подать один из них инструктор якобы ответил: «Ищите где хотите».

Также посетительница утверждает, что в заведении закончились питьевая вода и квас, а бассейны были настолько переполнены, что в них «даже стоя места нет». В итоге, проведя в аквапарке около 35 минут, семья решила уйти, однако вернуть деньги за оставшееся время отдыха, по словам девушки, ей отказались.

Не меньше претензий оказалось и к платному пляжу на реке Птичь. Посетители рассказывают, что уже на входе их предупредили об отсутствии свободных шезлонгов, однако реальная ситуация оказалась значительно хуже.

«Пляж очень маленький, людей до черта, и даже с полотенцем лечь нереально. Мы прошли немного дальше — зона песка закончилась, начались камни и ветки. Пришлось уже лечь там, так как возможности уехать не было», — поделилась vikki_nikiforovich.

По ее словам, оборудованный вход в воду оказался совсем небольшим и рассчитан преимущественно на детей, тогда как большинству отдыхающих приходилось заходить в реку по камням.

Подобными впечатлениями поделилась и другая белоруска в комментариях к посту.

Фото: onliner

«Мы тоже приехали сегодня, и нам тоже сказали, что шезлонгов нет. Дошли до этого «пляжа» и поняли, что там не то что покрывало разложить — там даже присесть негде. В итоге развернулись и уехали», — рассказала она.

Женщина также отметила, что при покупке билета посетителей не предупреждали о фактической переполненности пляжа.

Еще одна отдыхающая jjuli.iia обратила внимание на состояние дна в зоне для купания.

«Что это за место для купания, по площади как детский бассейн? Если туда пойдут купаться сразу все люди, которые приехали на пляж, то там даже места окунуться не будет. Это нормально, что на оборудованном месте для купания под ногами огромные острые камни и какие-то шины?» — возмутилась девушка.

Обсуждения вызвал и пляж санатория «Веста», посещение которого стоит 60 рублей за весь день. Пользовательница yuliya0x сравнила рекламные фотографии с тем, что увидела на месте, отметив, что свободных шезлонгов практически не осталось сразу после открытия.

В санатории признали, что в выходные столкнулись с беспрецедентным количеством посетителей.

«К сожалению, но ажиотаж вокруг пляжа в эти выходные действительно превысил его вместимость: все шале и шезлонги были заняты. Учитывая это, было принято решение пускать желающих на зеленую зону за полцены», — прокомментировали представители «Весты».

Также читательница «Онлайнера» Екатерина рассказала, что в минувшие выходные посетила СОК «Олимпийский» и осталась разочарована организацией отдыха. По ее словам, стоимость дневного посещения выросла до 60 рублей, однако, как считает минчанка, за эти деньги посетители получают только возможность разместиться на газоне.

«Шезлонгов всегда нет, народу очень много, один бассейн-«лягушатник», который в прямом смысле кишит людьми», — рассказала Екатерина.

Она также отметила, что поинтересовалась у сотрудников, почему при увеличении стоимости билетов не было закуплено больше шезлонгов. По словам женщины, ей ответили: «Вас никто не заставляет».

«Стало очень обидно. Конечно, никто не заставляет, но в черте Минска летом практически некуда пойти. Получается, либо сидеть дома в жару, либо платить немалые деньги просто за вход без каких-либо удобств», — поделилась читательница.

Фото: onliner

Екатерина добавила, что с подобной проблемой сталкивалась и в прошлом году. Тогда она оставила жалобу через сайт комплекса, однако, по ее словам, ответа так и не получила.

За комментарием по ситуации в СОК «Олимпийский» обратился и журналист «Онлайнера». Ему повторили примерно то же самое: окончательное решение относительно того, оставаться ли отдыхать на территории комплекса, принимает сам гость. Как уточнили представители СОК, на его принятие есть 15 минут даже после покупки билета и попадания на территорию. Если за это время человек почувствовал дискомфорт, можно вернуть деньги и уйти.

«Информация о том, что количество шезлонгов ограничено, есть возле каждой кассы, отдельно это проговаривают и кассиры при продаже входного билета. У нас также разрешено приходить со своими пледами, полотенцами. Кстати, в минувшие выходные загрузка аквазоны не была предельной: пока что зафиксированный максимум — 1400 отдыхающих. В предыдущие годы, бывало, принимали и по 3000 посетителей».

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