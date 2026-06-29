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На авторынке появился новый сервис по продаже транспорта

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  • 29.06.2026, 19:19
  • 1,210
На авторынке появился новый сервис по продаже транспорта
Иллюстрационное фото

Кто его запустил и как он работает.

«Белтехосмотр» объявил, что запустил для населения новый сервис по продаже автомобилей. Как сообщается, эта услуга бесплатная для автовладельцев.

«На официальном сайте предприятия теперь можно разместить объявление о продаже автомобиля. Сервис доступен для физических лиц», — сообщает «Белтехосмотр».

Для размещения объявления надо зарегистрироваться на сайте gto.by, в личном кабинете добавить информацию об автомобиле и дождаться модерации. После проверки объявление появится во вкладке «продажа автомобилей», которую можно найти на главной странице сайта.

В организации добавили, что авто, которые пройдут предпродажную диагностику на ее станциях, получат специальную наклейку «проверено „Белтехосмотр“». «Этот знак служит для потенциального покупателя подтверждением независимой проверки в государственном предприятии», — уточнили в организации.

На момент выхода этого тексте на сайте «Белтехосмотр» было размещено два объявления о продаже авто.

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