На авторынке появился новый сервис по продаже транспорта 1 29.06.2026, 19:19

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Кто его запустил и как он работает.

«Белтехосмотр» объявил, что запустил для населения новый сервис по продаже автомобилей. Как сообщается, эта услуга бесплатная для автовладельцев.

«На официальном сайте предприятия теперь можно разместить объявление о продаже автомобиля. Сервис доступен для физических лиц», — сообщает «Белтехосмотр».

Для размещения объявления надо зарегистрироваться на сайте gto.by, в личном кабинете добавить информацию об автомобиле и дождаться модерации. После проверки объявление появится во вкладке «продажа автомобилей», которую можно найти на главной странице сайта.

В организации добавили, что авто, которые пройдут предпродажную диагностику на ее станциях, получат специальную наклейку «проверено „Белтехосмотр“». «Этот знак служит для потенциального покупателя подтверждением независимой проверки в государственном предприятии», — уточнили в организации.

На момент выхода этого тексте на сайте «Белтехосмотр» было размещено два объявления о продаже авто.

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