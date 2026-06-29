Как сделать кондиционер в жару своими руками? 3 29.06.2026, 18:49

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Три рабочих лайфхака.

Когда в квартире душно, а кондиционера нет, выручить могут простые подручные средства. Сплит-систему они, конечно, не заменят, но помогут сделать воздух прохладнее рядом с рабочим местом, кроватью или диваном. Smartpress.by собрал 3 рабочих лайфхака для белорусов.

1. Бутылки

Налейте воду в пластиковые бутылки, заморозьте их и поставьте перед вентилятором на поднос или в таз. Поток воздуха будет проходить мимо льда и становиться прохладнее. При этом важно не ставить бутылки слишком близко к электроприбору: на них появится конденсат.

2. Миска, кастрюля или таз

Если бутылок нет, подойдёт широкая миска, кастрюля или даже таз со льдом. Их нужно поставить перед вентилятором так, чтобы воздух шёл над холодной поверхностью. Метод работает недолго, зато его можно повторять снова и снова.

3. Мокрая ткань

Можно повесить влажную простыню или полотенце у открытого окна либо рядом с потоком воздуха. Вода будет испаряться, и в комнате станет легче дышать. Главное – не класть мокрую ткань на сам вентилятор и не закрывать вентиляционные отверстия.

О чём важно помнить?

Есть и правила безопасности. Самодельный «кондиционер» нельзя собирать так, чтобы вода могла попасть на розетку, удлинитель или мотор вентилятора. Не стоит направлять ледяной поток прямо на лицо или шею на всю ночь: можно проснуться уже не только от жары.

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