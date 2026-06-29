Впервые за всю историю метеонаблюдений температура в Беларуси превысила +40°С
- 29.06.2026, 18:34
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Рекорд зафиксирован в Пинске.
Впервые за всю историю метеонаблюдений температура в Беларуси превысила 40 градусов тепла. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Абсолютный температурный максимум за всю историю метеорологических наблюдений в Беларуси зафиксирован в период 14.00-14.20 в Пинске и составила плюс 40,4 градуса.
Предыдущий рекорд составлял +38,9°С. До такой величины столбик термометра поднялся летом 2010 года в Гомельской области.
Напомним, в Беларуси продлили наивысший, красный уровень опасности из-за аномальной жары. Он будет действовать в понедельник, 29 июня. На вторник и среду уровень опасности понизили до оранжевого.