Впервые за всю историю метеонаблюдений температура в Беларуси превысила +40°С 29.06.2026, 18:34

1,894

Рекорд зафиксирован в Пинске.

Впервые за всю историю метеонаблюдений температура в Беларуси превысила 40 градусов тепла. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Абсолютный температурный максимум за всю историю метеорологических наблюдений в Беларуси зафиксирован в период 14.00-14.20 в Пинске и составила плюс 40,4 градуса.

Предыдущий рекорд составлял +38,9°С. До такой величины столбик термометра поднялся летом 2010 года в Гомельской области.

Напомним, в Беларуси продлили наивысший, красный уровень опасности из-за аномальной жары. Он будет действовать в понедельник, 29 июня. На вторник и среду уровень опасности понизили до оранжевого.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com