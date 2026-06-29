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Впервые за всю историю метеонаблюдений температура в Беларуси превысила +40°С

  • 29.06.2026, 18:34
  • 1,894
Впервые за всю историю метеонаблюдений температура в Беларуси превысила +40°С

Рекорд зафиксирован в Пинске.

Впервые за всю историю метеонаблюдений температура в Беларуси превысила 40 градусов тепла. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Абсолютный температурный максимум за всю историю метеорологических наблюдений в Беларуси зафиксирован в период 14.00-14.20 в Пинске и составила плюс 40,4 градуса.

Предыдущий рекорд составлял +38,9°С. До такой величины столбик термометра поднялся летом 2010 года в Гомельской области.

Напомним, в Беларуси продлили наивысший, красный уровень опасности из-за аномальной жары. Он будет действовать в понедельник, 29 июня. На вторник и среду уровень опасности понизили до оранжевого.

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