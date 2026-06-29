«Газпром нефть» и «Лукойл» начали ограничивать продажу бензина в Москве и Подмосковье 3 29.06.2026, 18:29

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Иллюстрационное фото

Топливный кризис в РФ набирает обороты.

Крупнейшие нефтяные компании России ужесточают ограничения по отпуску топлива на своих заправках в Москве и Подмосковье по мере углубления охватившего практически все регионы топливного кризиса. По данным РБК, в столице на АЗС «Газпромнефти», чей нефтезавод в Капотне в июне дважды горел после ударов дронов, каждому клиенту отпускают не больше 30 л бензина или 60 л дизтоплива за одну заправку. Залив горючего в канистры запрещен. Лимит на трассовых заправках по бензину такой же, а по дизелю он составляет 200 л, заявили на горячей линии компании. Ранее «Газпромнефть» ограничения в московском регионе не вводила.

Также РБК узнал, что лимиты на продажу горючего ввели как минимум три заправки «Лукойла» в Москве. На двух из них одному клиенту заливают не более 20 л топлива (какого именно, не уточняется), еще на одной лимит — 30 л, а также запрещен отпуск в канистры. Ранее, в конце мая, на АЗС «Лукойла» в Мособласти вводилось ограничение до 100 л бензина на один чек, к середине июня такой же лимит ввели для солярки. Помимо этого, на одной из АЗС принадлежащей «Лукойлу» сети Teboil заявили, что в один бак можно залить не свыше 30 л бензина АИ-92. На другой станции уточнили, что ограничения — до 20 л бензина и, при наличии, 60 л дизеля в одном чеке — действуют на всех АЗС сети.

Такого рода ограничения, вызванные ударами украинских дронов по объектам российской нефтепереработки, затронули практически все регионы РФ, а также оккупированные территории Украины. Чаще всего вводят запреты на продажу топлива в канистры, а также лимиты на заправку — от 15 л по бензину.

Подмосковье и Москву, где из-за ударов БПЛА дважды за три дня загорался и как минимум до 2027 года остановился московский НПЗ в Капотне, топливный кризис затронул еще в конце мая вслед за Петербургом, Крымом и приграничными регионами. Различные ограничения вводились на АЗС сети ОРТК, «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти» и «Татнефти». В результате на некоторых заправках в области стали выстраиваться очереди.

К середине июня лимиты появились на заправках крупнейших сетей в самой Москве. На АЗС «Татнефти» запретили отпускать свыше 20 л АИ-92 и АИ-95 и более 40 л дизтоплива в одни руки. На станциях «Роснефти» устанавливали общий лимит — до 90 л в бак или канистру.

В Москве и области зарегистрировано 14% всех легковых автомобилей в стране, на регион приходится 19% общероссийского объема автомобильных грузоперевозок и 40% пассажирских авиаперевозок, сообщал представитель Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, экс-глава департамента «Газпромнефти» Сергей Вакуленко.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял о достаточных запасах топлива для обеспечения внутреннего рынка, а глава Мособласти Андрей Воробьев подчеркивал, что ситуация с бензином на АЗС в регионе является контролируемой.

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