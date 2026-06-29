ВСУ ударили по трем мостам на Донбассе 29.06.2026, 18:42

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ФОТО: FIRE - POINT

Через них РФ перебрасывала войска.

Силы обороны Украины 28 июня и в ночь на 29 июня нанесли серию ударов по важным военным объектам российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Украинские военные поразили автомобильный мост в районе Новоазовска Донецкой области, а также два железнодорожных моста в Луганской области.

«Эти объекты противник использует для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств», - отметили в Генштабе.

Результаты ударов пока уточняются.

Кроме того, Силы обороны поразили состав материально-технических средств окупантов в районе Новосветловки Луганской области.

Также под удары попали три пункта управления беспилотниками противника вблизи Гуляйполя Запорожской области, Теткиного Курской области РФ и Бахмута Донецкой области. Отдельно был поражен пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы оккупантов в районе Великой Новоселки.

Кроме того, после дополнительного анализа подтверждено поражение двух объектов военной связи в районе населенного пункта Миняево Московской области РФ 26 июня. По информации Генштаба, одно здание было уничтожено, еще одно получило значительные повреждения с частичным разрушением.

«Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на нарушение системы управления, военной логистики и обеспечения российского агрессора», - подытожили в Генштабе ВСУ.

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