Какой будет погода в Беларуси 30 июня 29.06.2026, 18:03

Объявлен оранжевый уровень опасности.

В дневные часы 30 июня – 1 июля (вторник-среда) на большей части территории страны температура воздуха составит 30-34 градуса выше нуля, местами по югу и юго-западу – плюс 35-37, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер прогнозируется северный, северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 17-23 градуса выше нуля. Днем будет от плюс 27 градусов по северу до плюс 37 градусов по югу.

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