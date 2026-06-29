Reuters: Европа пересматривает подходы к ведению войны

Reuters: Европа пересматривает подходы к ведению войны1
- 29.06.2026, 17:59
Искусственный интеллект изменил все.
Европейским союзникам необходимо перестроить оборонный потенциал для новой эры боевых действий, в частности путем перехода на массовое, более дешевое вооружение и внедрения новейших технологий. Об этом, как сообщает Reuters, заявили высокопоставленные военные чиновники региона на фоне растущей угрозы со стороны РФ.
Так, заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Джон Стрингер подчеркнул необходимость перехода к использованию массово производимого недорогого вооружения, в частности беспилотников и перехватчиков, с уменьшением зависимости от высокотехнологичных и дорогостоящих платформ, производство которых может длиться годами.
Среди других приоритетов он назвал способность наносить глубокие высокоточные удары и вести электромагнитную войну, а также укрепление противовоздушной обороны, в частности для противодействия вооружению с дальностью в несколько тысяч километров.
«Угроза, с которой мы сталкиваемся, носит всесторонний характер. Сейчас нам нужно гораздо больше сосредоточиваться на северном направлении, где приходится противостоять российской дальней авиации и мощным надводным и подводным угрозам, прежде всего со стороны Северного флота (российского флота, – ред.)», – сказал Стрингер.
Как отмечают военные чиновники, затянувшаяся война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке подчеркнули необходимость пересмотра оборонной стратегии.
Командующий немецкой армией генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил, что современные конфликты свидетельствуют о фундаментальном изменении характера сухопутной войны. Он подчеркнул, что наряду с увеличением расходов и ускорением закупок необходимо изменить сам подход к ведению боевых действий.
Фройдинг также отметил, что немецкая армия сосредотачивается на промежуточных решениях, доступных уже сейчас, чтобы устранить критические пробелы в потенциале, вместо того чтобы ждать долгосрочных разработок.
Военные чиновники также отмечают, что искусственный интеллект уже существенно влияет на обработку данных с поля боя.
«Цикл планирования корпуса, который раньше длился 72 часа, теперь может занимать один час. Корпус, который ранее поражал 24 цели в день благодаря скорости своего передвижения, теперь может увеличить этот показатель в десять раз», – заявил начальник Генерального штаба британской армии Роли Волкер.