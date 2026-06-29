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Украинские пограничники уничтожили танк и орудия оккупантов

  • 29.06.2026, 17:47
Украинские пограничники уничтожили танк и орудия оккупантов

Поражены цели на четырех участках фронта.

Пограничники-пилоты подразделения «Феникс» за неделю нанесли серию результативных ударов по технике, логистике и живой силе российских оккупантов на четырёх направлениях фронта.

На Гуляйпольском направлении операторы БПЛА уничтожили российский танк, на Добропольском — сожгли логистику противника.

На Лиманском направлении дронщики ликвидировали наземный роботизированный комплекс и вражеские орудия, а на Торецком продолжили уничтожать личный состав оккупантов и пути их снабжения.

Наиболее результативные поражения за неделю вошли в подборку боевых действий, которую обнародовали пограничники.

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