Украинские пограничники уничтожили танк и орудия оккупантов
- 29.06.2026, 17:47
Поражены цели на четырех участках фронта.
Пограничники-пилоты подразделения «Феникс» за неделю нанесли серию результативных ударов по технике, логистике и живой силе российских оккупантов на четырёх направлениях фронта.
На Гуляйпольском направлении операторы БПЛА уничтожили российский танк, на Добропольском — сожгли логистику противника.
На Лиманском направлении дронщики ликвидировали наземный роботизированный комплекс и вражеские орудия, а на Торецком продолжили уничтожать личный состав оккупантов и пути их снабжения.
Наиболее результативные поражения за неделю вошли в подборку боевых действий, которую обнародовали пограничники.