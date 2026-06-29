В Польше открыли автостраду до Бялой Подляски 29.06.2026, 17:38

Иллюстрационное фото

Дорога от Варшавы до границы с Беларусью стала быстрее.

Генеральная дирекция национальных дорог и автострад Польши (GDDKiA) открыла движение на участке автострады A2 между развязками Седльце-Всхуд и Луковиско. Теперь по автостраде можно доехать из Варшавы до Бялы-Подляски. В планах – строительство следующих участков A2 в сторону польско-беларусской границы, пишет Most.

Первый участок автострады из Варшавы в сторону Бреста открыли в 2012 году. Это была объездная дорога Минска-Мазовецкого. Строительство почти 140 км магистрали до Бялой-Подляски обошлось в 4,6 млрд злотых. В эту сумму вошли 2,5 млрд злотых из фондов ЕС.

Как сообщает GDDKiA, поездка по автостраде из Бялой-Подляски до пригородов Варшавы теперь занимает около часа. Раньше по старой дороге DK2 дорога могла занимать до трех часов.

На развязке Луковиско в будущем можно будет съехать на трассу S19. Это часть международного проекта Via Carpatia. Польский участок этой дороги должен соединить Белосток, Люблин и Жешув. Сейчас трасса находится в процессе строительства.

Следующим этапом станет строительство автострады A2 от Бялой-Подляски в сторону польско-беларусской границы. 10 июня GDDKiA подписала договор с консорциумом Mirbud и Budpol на строительство участка от Киёвца до развязки Добрынь. Его длина составляет около 9 км. В будущем этот участок должен улучшить доезд к терминалу в Корощине.

Также запланирован участок между развязкой Бяла-Подляска и районом Киёвца. По данным GDDKiA, на его строительство предусмотрено 32 месяца, включая 10 месяцев на проектирование. Завершение работ предварительно ожидается в 2029 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com