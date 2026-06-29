«Из Беларуси надо бежать при первой возможности» 29.06.2026, 17:30

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Иллюстрационное фото: verge.zp.ua

Все больше белорусов задумываются об эмиграции.

«Как думаете стоит сейчас бежать из Беларуси? – пишет пользовательница Threads под ником rutkovskaya_kristina. — Тревожно как—то»

«Всерьез задумалась о эмиграции, — пишет mevaleriya — Кто уже по ту сторону — поделитесь опытом. Куда лучше ехать, где какие плюсы и минусы?»

Многие белорусы в комментариях под постами поделились своим мнением об эмиграции. Сайт Charter97.org приводит самые популярные мнения:

— Из Беларуси надо бежать без всякого повода при первой возможности.

— Беларусь — гетто для всех, общая камера под наблюдением. Это не бред, каждый второй под подозрением. Сколько лет находится при власти Лукащенко? Сейчас в Белаурси уже взрослые люди живут, которые родились позже, чем эта ошибка врачей получила должность главы исполнительной власти.

— Уже поздно. Бежать надо было лет 10 назад.

— У меня много знакомых готовились давно, когда появилась возможность — сразу рванули. Если вы думаете об этом, есть желание— то начните готовиться к отъезду.

— Если вас до 2026-го года всё устраивало, то, наверное, срываться с места нет смысла.

— Рано или поздно для всех белорусов встанет выбор – эмиграция или тюрьма.

— Чем раньше решишься на переезд, тем быстрее адаптируешься на новом месте и поймешь, что не так с прошлой жизнью.

— Давно пора – куда угодно.

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