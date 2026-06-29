Foreign Affairs: Европа идет своим путем 29.06.2026, 17:12

Отдаляясь от Америки, континент перевооружается и перестраивается.

Европа переживает крупнейший стратегический поворот за последние десятилетия. Как отмечают авторы Foreign Affairs, возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом стало для европейских столиц сигналом, что рассчитывать исключительно на военную поддержку США больше нельзя (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно опросам, большинство жителей Европы считают Россию главной угрозой безопасности континента, а доверие к Соединенным Штатам заметно снизилось. Лишь 11% европейцев сегодня называют США союзником, тогда как четверть респондентов уже воспринимают Вашингтон как соперника или даже противника.

На этом фоне европейские страны резко увеличивают расходы на оборону. В 2024 году государства ЕС суммарно направили на военные нужды около 402 млрд долларов — значительно больше, чем, по оценкам авторов, потратила Россия. Локомотивом перевооружения стала Германия, которая намерена к 2029 году почти утроить военный бюджет по сравнению с 2022 годом и превратить Бундесвер в сильнейшую обычную армию Европы.

Параллельно Европа стремится снизить зависимость от американского оружия. В Германии и других странах активно разворачивается производство беспилотников, бронетехники и современных вооружений. Крупные оборонные компании запускают совместные проекты, а стартапы получают многомиллиардные контракты.

Меняется и отношение общества к военной службе. В Германии, Франции и Польше большинство граждан уже поддерживает возвращение обязательного призыва, а в Швеции число желающих служить настолько велико, что армия принимает менее 10% кандидатов.

Авторы считают, что Европа постепенно формирует новую стратегию, основанную на принципе «самостоятельной безопасности». Отношения с США не исчезнут, однако превратятся из безусловного союза в прагматичное партнерство.

При этом эксперты предупреждают, что процесс не будет простым. Рост популярности евроскептических партий, разногласия между странами ЕС и отсутствие единой оборонной политики могут замедлить интеграцию. Тем не менее общий курс уже определен — Европа все активнее берет ответственность за собственную безопасность и готовится к миру, где американские гарантии больше не воспринимаются как нечто само собой разумеющееся.

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