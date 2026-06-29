Из Польши выдворили двух белорусов, завербованных Россией 29.06.2026, 17:20

Они участвовали в вербовке беженцев из Украины.

Агентство внутренней безопасности Польши и Пограничная служба задержали 9 граждан Украины и двух белорусов, которые организовывали российские операции по оказанию влияния. Об этом в соцсети X сообщил министр-координатор по вопросам спецслужб Польши Томаш Семоняк.

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) в сотрудничестве с Пограничной службой задержали девять граждан Украины и двух граждан Беларуси с целью их немедленной высылки из Польши», - сообщил он.

По словам министра, с осени 2025 года эти лица вербовали и оплачивали участников демонстраций, организованных среди украинских беженцев, находящихся в Польше

«По данным ABW, организация и средства для этих действий поступали из России и расцениваются как попытка операции влияния на украинских мигрантов в Польше», - добавил Семоняк.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com