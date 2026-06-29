Из Польши выдворили двух белорусов, завербованных Россией
- 29.06.2026, 17:20
Они участвовали в вербовке беженцев из Украины.
Агентство внутренней безопасности Польши и Пограничная служба задержали 9 граждан Украины и двух белорусов, которые организовывали российские операции по оказанию влияния. Об этом в соцсети X сообщил министр-координатор по вопросам спецслужб Польши Томаш Семоняк.
«Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) в сотрудничестве с Пограничной службой задержали девять граждан Украины и двух граждан Беларуси с целью их немедленной высылки из Польши», - сообщил он.
По словам министра, с осени 2025 года эти лица вербовали и оплачивали участников демонстраций, организованных среди украинских беженцев, находящихся в Польше
«По данным ABW, организация и средства для этих действий поступали из России и расцениваются как попытка операции влияния на украинских мигрантов в Польше», - добавил Семоняк.