На въезде в Мурманскую область РФ отключили интернет 29.06.2026, 16:40

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Введен тотальный досмотр машин.

В Мурманской области на федеральной трассе Р-21 «Кола» с 28 июня начали проверять весь транспорт, следующий в сторону региональной столицы. Один из блок-постов развернули перед Кандалакшей, пишет The Moscow Times.

Как сообщает экс-глава штаба Навального в Мурманске Виолетта Грудина со ссылкой на очевидцев, на въезде не работает мобильный интернет. Силовики досконально досматривают легковые автомобили, уделяя особое внимание содержимому багажника, а грузовики обыскивают с помощью служебных собак. В результате накануне на трассе образовалась пробка в 7 километров. Аналогичный пост появился под Оленегорском.

В понедельник мурманский оперативный штаб подтвердил тотальные проверки. Вице-губернатор Артем Долгов заявил, что «данные рейды проводятся регулярно» в целях безопасности, но причины не конкретизировал. Водителей призвали «сохранять спокойствие» и заранее закладывать дополнительное время на дорогу.

Грудина связывает тотальные проверки транспорта с опасениями повторения украинской операции «Паутина», в ходе которой спрятанные в грузовиках дроны атаковали российские стратегические военные аэродромы, включая авиабазу «Оленья» в Мурманской области. Тогда на этом объекте было поражено четыре ядерных бомбардировщика Ту-95, один военно-транспортный самолет Ан-12 и один сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3.

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